Шорти по коліно і відкритий живіт: названо сім "гарячих" трендів цієї весни (фото)
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Колекції дизайнерів вийшли дуже різноманітними
Пропонуємо трохи відволіктися від сірості та холоду, і помріяти про весну. Згадуючи Тижні мод і роботи іменитих дизайнерів, можна виділити головні модні тренди весняно-літнього сезону 2023 року.
Дизайнер SAMAL SAN розповіла про мікро- і макротенденції майбутнього сезону. На тренди краще дивитися як нові ідеї, які можна впроваджувати в образи. Інформація про них ніколи не буде зайвою.
Відкритий живіт
Реалізувати цей тренд не складно — можна розстебнути пару нижніх ґудзиків у кардигану, одягнути сукню з розрізом або штани з низькою посадкою.
Плісе
На подіумі було різне прочитання – змішання складок різної ширини, багатоярусні костюми з плісе, дрібне пласування на спідницях, сорочках та топах.
Пальто максі
Дуже актуальними будуть екстремально довгі строгі пальта і тренчі.
Градієнт
Не різкий колор-блок, а саме м’які переходи кольору будуть дуже актуальними. Особливо ефектно такий градієнт виглядає на трикотажі.
Шорти по коліно
Цього року шорти перестають бути мікро і доростають приблизно до коліна.
Вузли
Досить вдало зав’язати вузол на своєму одязі, надавши йому нового вигляду, і ви в тренді!
Мілітарі
Мода завжди відображає глобальний настрій у світі. Кожен бренд інтерпретував мілітарі по своєму, одні прикрасили сукню та топи парашутними ременями, інші активно використовували камуфляж та накладні кишені, треті створили тотал образи у кольорі хакі.
Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Варто ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.