Шорти по коліно і відкритий живіт: названо сім "гарячих" трендів цієї весни (фото)

Колекції дизайнерів вийшли дуже різноманітними

Пропонуємо трохи відволіктися від сірості та холоду, і помріяти про весну. Згадуючи Тижні мод і роботи іменитих дизайнерів, можна виділити головні модні тренди весняно-літнього сезону 2023 року.

Дизайнер SAMAL SAN розповіла про мікро- і макротенденції майбутнього сезону. На тренди краще дивитися як нові ідеї, які можна впроваджувати в образи. Інформація про них ніколи не буде зайвою.

Відкритий живіт

Реалізувати цей тренд не складно — можна розстебнути пару нижніх ґудзиків у кардигану, одягнути сукню з розрізом або штани з низькою посадкою.

Плісе

На подіумі було різне прочитання – змішання складок різної ширини, багатоярусні костюми з плісе, дрібне пласування на спідницях, сорочках та топах.

Пальто максі

Дуже актуальними будуть екстремально довгі строгі пальта і тренчі.

Градієнт

Не різкий колор-блок, а саме м’які переходи кольору будуть дуже актуальними. Особливо ефектно такий градієнт виглядає на трикотажі.

Шорти по коліно

Цього року шорти перестають бути мікро і доростають приблизно до коліна.

Вузли

Досить вдало зав’язати вузол на своєму одязі, надавши йому нового вигляду, і ви в тренді!

Мілітарі

Мода завжди відображає глобальний настрій у світі. Кожен бренд інтерпретував мілітарі по своєму, одні прикрасили сукню та топи парашутними ременями, інші активно використовували камуфляж та накладні кишені, треті створили тотал образи у кольорі хакі.

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Варто ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.