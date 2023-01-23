Величезна платформа, металік, стрази, хутро: названо головні тренди взуття у 2023 році (фото)

Цього року модних та актуальних трендів удосталь

У новому році кожна жінка зможе знайти те, що їй до вподоби. Тренди взуття в майбутніх сезонах радують — їх удосталь, тож вибирати є з чого.

Стиліст Ірина Катихіна розповіла про найголовніші тренди жіночого взуття у 2023 році. Звертаємо увагу не лише на модель, прикраси та матеріал пари, а й колір.

Ботильйони

На шпильці із гострим носом.

Високі черевики

З великою кількістю ременів і на шнурівці.

Ботфорти

Наймодніший відтінок — білий.

Чоботи

Яскраві квіти і з принтами.

Грубе взуття

З металевим декором та браслетами.

Танкетка

Взуття на танкетці входить у топ цього року.

Платформа

Величезна платформа або платформа-каблук.

Металік

Металізоване взуття.

Головні кольори взуття у 2023 році

Тим, хто втомився від зеленого одягу, дизайнери пропонують звернути увагу на зелене взуття.

Благородний бордовий відтінок додасть кольору в базові образи.

Біле взуття регулярно входить у топ модних тенденцій і цього року — не виняток.

Рожевий – ще один модний колір у 2023 році.

Яскраві кольори

Найстильніше поєднання — з одягом з деніму.

Стрази

Здавалося б, зовсім недавно стрази були не в пошані, але вони знову з нами.

Хутро

У моді не лише хутряні чоботи, а й туфлі та босоніжки.

Квіти

Минулого року об’ємні квіти з’явилися на одязі, а цього року вже на взутті.

Раніше "Телеграф" розповідав, із чим можна стильно носити взуття білого кольору. Зокрема, не варто обділяти увагою на черевики, челсі, чоботи, ботильйони.