Величезна платформа, металік, стрази, хутро: названо головні тренди взуття у 2023 році (фото)
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Цього року модних та актуальних трендів удосталь
У новому році кожна жінка зможе знайти те, що їй до вподоби. Тренди взуття в майбутніх сезонах радують — їх удосталь, тож вибирати є з чого.
Стиліст Ірина Катихіна розповіла про найголовніші тренди жіночого взуття у 2023 році. Звертаємо увагу не лише на модель, прикраси та матеріал пари, а й колір.
Ботильйони
На шпильці із гострим носом.
Високі черевики
З великою кількістю ременів і на шнурівці.
Ботфорти
Наймодніший відтінок — білий.
Чоботи
Яскраві квіти і з принтами.
Грубе взуття
З металевим декором та браслетами.
Танкетка
Взуття на танкетці входить у топ цього року.
Платформа
Величезна платформа або платформа-каблук.
Металік
Металізоване взуття.
Головні кольори взуття у 2023 році
Тим, хто втомився від зеленого одягу, дизайнери пропонують звернути увагу на зелене взуття.
Благородний бордовий відтінок додасть кольору в базові образи.
Біле взуття регулярно входить у топ модних тенденцій і цього року — не виняток.
Рожевий – ще один модний колір у 2023 році.
Яскраві кольори
Найстильніше поєднання — з одягом з деніму.
Стрази
Здавалося б, зовсім недавно стрази були не в пошані, але вони знову з нами.
Хутро
У моді не лише хутряні чоботи, а й туфлі та босоніжки.
Квіти
Минулого року об’ємні квіти з’явилися на одязі, а цього року вже на взутті.
Раніше "Телеграф" розповідав, із чим можна стильно носити взуття білого кольору. Зокрема, не варто обділяти увагою на черевики, челсі, чоботи, ботильйони.