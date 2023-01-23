Чим більша — тим краще: які сумки ми будемо носити у 2023 році (фото)

Настав час містких моделей

Модні тренди найчастіше балансують між крайнощами. Якщо останні декілька сезонів ми спостерігали тенденцію на мікросумки, то тепер настав час містких та практичних моделей.

Безперечно, маленькі сумки залишаться в нашому гардеробі, зазначає український персональний стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі. Але якщо ви хочете придбати аксесуар, у який помістяться не тільки помада і телефон, то зверніть увагу на об'ємні шопери, великі тоути та габаритні сумки через плече.

Стиліст розповіла, які сумки презентували нам бренди-трендсеттери на показах-2023, і на які моделі варто звернути увагу при виборі своєї наступної "супутниці".

Прямокутна шкіряна сумка з короткою ручкою

Пухнаста сумка-тоут

Тканинний шопер зі шкіряними ручками і структурним низом

Сумка через плече з рюшами

Шкіряна сумка поштаря

Плетений тоут

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Варто ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.