В моді паєтки, волани і не тільки: Андре Тан назвав 5 трендів, актуальних цього року (фото)

Український дизайнер виділив найголовніші тренди 2023 року

З закінченням 2022 року багато модних тенденцій пішли геть, надаючи місце новим. Деякі зі значущих трендів перекочували з нами у 2023 рік.

Український дизайнер Андре Тан розповів, що носити в майбутніх сезонах, щоб виглядати стильний і впевнений вигляд. Експерт назвав п'ять головних трендів, які будуть актуальними цього року.

1. Проста біла майка

Культовою річчю моди-2023 стане проста біла майка-алкоголічка. Носити її можна на голе тіло з будь-яким низом — зі спідницею/брюками або в найпростішій, але безпрограшній комбінації — з улюбленими джинсами.

2. Паєтки

Паєтки залишаються у тренді у 2023 році, тому сміливо купуємо сукні актуального відтінку — звертайте увагу на ніжно-блакитні та лазурні кольори, і носіть їх з трендовими ботфортами та оверсайз шубами.

3. Широкі штани

Must-have в будь-чийому гардеробі, який вам потрібен вже зараз — широкі штани та джинси. Носити їх краще з обтягуючим верхом, наприклад з боді, кроп-сорочками, светрами або, якщо хочеться чогось яскравішого — із сексуальними корсетами та бра.

4. Волани та буфи

Стильне рішення на весну-літо 2023 року — це одяг з воланами та буфами; сукні, блузи, пальта — шукайте, що вам до душі, але придбати річ з таким цікавим елементом на весну рекомендується. Легкість, ніжність, витонченість та стиль — ось про що цей тренд.

5. Оверсайз бомбери

Цього року будуть у тренді подовжені моделі бомберів, а також варіанти із незвичних тканин, прикрашені вишивками та іншим декором. Вони будуть вкрай популярними, тож починайте шукати бомбери на весну вже зараз.

Раніше "Телеграф" писав, про мікро- і макротенденції майбутнього сезону. Тижні моди показали нам головні модні тренди весняно-літнього сезону 2023 року.