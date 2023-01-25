Як виглядати на роботі стильно і не замерзнути: поради стиліста та ідеї для образів (фото)

Важливою складовою ділового стилю є багатошаровість

Саме в холодну погоду найчастіше з надр гардероба дістаються речі, які колись носилися давно. Давайте подивимося, що вже не актуально.

Зараз період розпродажів та чудовий час, щоб оновити свій гардероб. Стиліст Ірина Катихіна рекомендує при покупці речей для роботи вибирати якість та натуральний склад. Важливо пам’ятати, що саме офісні образи ми носимо найдовше. Наприклад, при 9-годинному робочому дні, як мінімум 11 годин, ви проводите в цьому одязі. Значить він повинен бути комфортним і зносостійким, щоб служити вам довго.

Для того, щоб не мерзнути на роботі і по дорозі туди — вибирайте одяг з додаванням вовни, а також збирайте багатошарові образи. Саме багатошаровість – запорука збереження тепла.

Жилет

Вільний крій. Поєднуємо з широкими брюками та сорочками.

Трикотажна сукня

Має бути з якісного щільного трикотажу. Довжина міді.

Спідниця-олівець

Вибираємо трохи вільний крій, довжина закриває коліна. Доповнюємо вільним трикотажем.

Спідниця в клітинку

На фото ліворуч — "бабусин" варіант. В офісі в принципі недоречні спідниці такої довжини.

Жакет від костюма

Довжина і крій жакета на фото зліва не актуальні в принципі, і вже багато років.

Костюм зі спідницею

На фото ліворуч довжина, крій жакета та довжина спідниці не актуальні.

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Слід ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.