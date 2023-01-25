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Як правильно вибирати собі одяг: 3 параметри, які відповідають за ваш стиль (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як грамотно вибирати собі одяг – три параметри Новина оновлена 25 січня 2023, 15:50
Як грамотно вибирати собі одяг – три параметри. Фото freepik.com

Колір, принт і фактура впливатимуть на вашу зовнішність по-різному

А знаєте, які неправильні запитання ви собі ставите? Ті питання, які в результаті позбавляють вас різноманітного гардеробу та гарних комплектів!

Неправильне питання: "А чи підійдуть мені штани палаццо/квітковий принт/червоний колір?". Неправильний, оскільки і штани палаццо, і квітковий принт, і червоний колір, і щось інше можуть бути різними. Про це розповідає стиліст Тетяна Бєлявіна. Є три параметри, які відповідають за ваш стиль:

КОЛІР

Який це червоний колір? Світлий? Яскравий? Приглушений? Різні відтінки червоного по-різному впливатимуть на вашу зовнішність. А ще все може залежати від площі цього червоного кольору. Потрібно знати характеристики своїх відтінків, тоді багато питань та сумнівів відпадає.

саша лусс

ПРИНТ

Який це квітковий принт? Квітковий принт може бути різним. І один варіант вам підійде і прикрасить вас, а інший не підійде і вам сильно нашкодить. Принтів безліч. Одні можуть легко перетворити вас на тітоньку, а інші скласти стильний комплект. Необхідно розуміти, які вам підходять, а які ні.

саша лусс

ФАКТУРА

Мало хто звертає на це увагу, але фактури теж бувають різні – гладкі та не дуже, розкішні та зовсім прості. Є ті, кому прості фактури не йдуть, як на фото нижче зліва. Справа – королева, хоча макіяж схожий, волосся теж, різниця лише у фактурі біля обличчя.

саша лусс

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#Мода #Стиль