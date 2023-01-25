Як правильно вибирати собі одяг: 3 параметри, які відповідають за ваш стиль (фото)

Колір, принт і фактура впливатимуть на вашу зовнішність по-різному

А знаєте, які неправильні запитання ви собі ставите? Ті питання, які в результаті позбавляють вас різноманітного гардеробу та гарних комплектів!

Неправильне питання: "А чи підійдуть мені штани палаццо/квітковий принт/червоний колір?". Неправильний, оскільки і штани палаццо, і квітковий принт, і червоний колір, і щось інше можуть бути різними. Про це розповідає стиліст Тетяна Бєлявіна. Є три параметри, які відповідають за ваш стиль:

КОЛІР

Який це червоний колір? Світлий? Яскравий? Приглушений? Різні відтінки червоного по-різному впливатимуть на вашу зовнішність. А ще все може залежати від площі цього червоного кольору. Потрібно знати характеристики своїх відтінків, тоді багато питань та сумнівів відпадає.

ПРИНТ

Який це квітковий принт? Квітковий принт може бути різним. І один варіант вам підійде і прикрасить вас, а інший не підійде і вам сильно нашкодить. Принтів безліч. Одні можуть легко перетворити вас на тітоньку, а інші скласти стильний комплект. Необхідно розуміти, які вам підходять, а які ні.

ФАКТУРА

Мало хто звертає на це увагу, але фактури теж бувають різні – гладкі та не дуже, розкішні та зовсім прості. Є ті, кому прості фактури не йдуть, як на фото нижче зліва. Справа – королева, хоча макіяж схожий, волосся теж, різниця лише у фактурі біля обличчя.

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