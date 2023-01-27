Рус

Модні сумки 2023 року: топ-5 моделей, на які варто звернути свою увагу (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1129
Тренди жіночих сумок у 2023 році — топ-5 модних тенденцій Новина оновлена 27 січня 2023, 08:03
Тренди жіночих сумок у 2023 році — топ-5 модних тенденцій. Фото pexels.com

Надихайтеся з фото знаменитостей та обов’язково користуйтесь рекомендаціями модних стилістів, щоб бути у тренді

Дизайнери пропонують у новому році та в новому сезоні 2023 бути яскравими, і стосується це не тільки верхнього одягу, штанів, суконь, чобіт, а також аксесуарів, а точніше сумок. Наприклад, насичені та зухвалі відтінки, які ми звикли раніше спостерігати лише влітку, тепер можна побачити й у холодний період. Які ж моделі сумок наймодніші у 2023 році ?

Стиліст stylist.zina у своєму блозі в Інстаграм розповіла, які сумки презентували у 2023 році дизайнери на показах, та на які моделі варто звернути увагу при виборі своєї нової "помічниці". Топ-5 тенденцій – далі.

Модні тенденції сумок у 2023 році:

  • Сумка-відро — з тисненням, перфорацією, затяжками, на довгій та короткій ручці, з декором бахромою та ланцюгом. Відро матиме гарний вигляд в образах і зі строгим діловим дрес-кодом і в неформальних луках стріт-стайл.
Модні тенденції сумок у 2023 році — відро.
  • Сумка-хобо – об’ємна модель у формі півмісяця. Ручки можуть бути різного розміру та дизайну. Сумки-хобо утримують провідні позиції вже кілька сезонів. Модель чудово поєднується практично з будь-яким повсякденним вбранням.
Модні тенденції сумок у 2023 році — сумка хобо
  • Сумки з хутра та плюшу – моделі, що були на піку моди десять років тому, знову актуальні. У тренді екологічні матеріали: м’який плюш, екохутро підкреслено штучного походження. Такі сумки гармонійно виглядатимуть з дублянкою і шубою, а також з пуховиком і вовняним пальтом.
Модні тенденції сумок у 2023 році — моделі з хутра
Модні тенденції сумок у 2023 році — моделі з хутра
  • Геометрія – сумка-трикутник або аксесуари з трикутними візерунками символізують, що геометрія – один із головних трендів сезону 2023 року. Така модель стане класною альтернативою набридлій класиці і допоможе розбавити монохромні повсякденні аутфіти.
Модні тенденції сумок у 2023 році.
Модні тенденції сумок у 2023 році.
  • Декілька сумок разом — цікавий тренд, але підходити до нього потрібно акуратно, щоб не виглядати безглуздо.
Модні тенденції сумок у 2023 році – кілька сумок відразу

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Потрібно ознайомитися з прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Сумка #Жіноча сумка