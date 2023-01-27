Об ємна в’язка давно застаріла: які шапки вийшли з моди та чим їх замінити (фото)
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Цієї зими є багато вдалих альтернатив звичній шапці
Важлива частина будь-якого зимового образу — шапка, але зараз у моді також інші головні убори, починаючи від панами та кепки і закінчуючи вушанкою і хусткою. Тому якщо ви все ще носите шапку об'ємної в’язки, варто ознайомитися з останніми тенденціями. Головний убор може бути не тільки практичним, а й стильним.
Про тренди та антитренди щодо головних уборів взимку 2023 року розповідає стилістка Олена Меркулова у своєму блозі про стиль в Instagram. За її словами, шапка насамперед повинна вас гріти, як і рукавички з шарфом. А по-друге, зимові аксесуари чудово доповнюють образ, роблять його більш стильним та продуманим.
В’язані хомути не дуже актуальні. Замість них краще носити утеплені хустки або стильні балаклави. Панама чи кепка – ще одна вдала альтернатива звичній шапці.
Давно перейшла в розряд антитрендів шапка великої в’язки. Сміливо викидайте фасони з хутряними помпонами та застарілими кольорами. А ось моделі а-ля бінні все ще популярні, вважаються більш універсальними, підходять більшості дівчат і поєднуються чи не з будь-яким стилем.
Крім того, стилістка радить уникати зайвого декору при виборі рукавичок. Краще дотримуватися такого правила: що простіше — то краще.
Раніше "Телеграф" розповідав, як поєднувати шапку, шарф та верхній одяг, щоб виглядати цієї зими стильно. Наприклад, до пуховика і дублянки підійде панама, а ось з пальтом потрібно одягати інший головний убір.