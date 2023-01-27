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Об ємна в’язка давно застаріла: які шапки вийшли з моди та чим їх замінити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Головний убір повинен не лише гріти, а й бути стильним Новина оновлена 27 січня 2023, 23:30
Головний убір повинен не лише гріти, а й бути стильним. Фото freepik.com

Цієї зими є багато вдалих альтернатив звичній шапці

Важлива частина будь-якого зимового образу — шапка, але зараз у моді також інші головні убори, починаючи від панами та кепки і закінчуючи вушанкою і хусткою. Тому якщо ви все ще носите шапку об'ємної в’язки, варто ознайомитися з останніми тенденціями. Головний убор може бути не тільки практичним, а й стильним.

Про тренди та антитренди щодо головних уборів взимку 2023 року розповідає стилістка Олена Меркулова у своєму блозі про стиль в Instagram. За її словами, шапка насамперед повинна вас гріти, як і рукавички з шарфом. А по-друге, зимові аксесуари чудово доповнюють образ, роблять його більш стильним та продуманим.

В’язані хомути не дуже актуальні. Замість них краще носити утеплені хустки або стильні балаклави. Панама чи кепка – ще одна вдала альтернатива звичній шапці.

Стильні та застарілі головні убори
Балаклава та хустка — більш стильні варіанти
Образи з кепкою, панамою, хусткою
Відмінні варіанти, якщо набридла звичайна шапка

Давно перейшла в розряд антитрендів шапка великої в’язки. Сміливо викидайте фасони з хутряними помпонами та застарілими кольорами. А ось моделі а-ля бінні все ще популярні, вважаються більш універсальними, підходять більшості дівчат і поєднуються чи не з будь-яким стилем.

Застаріла та стильна шапки
Вибирайте актуальний фасон шапки
Застарілі фасони головних уборів
Від таких головних уборів віє несмаком
Тренди на шапки взимку 2023
Стильні та теплі шапки на зиму 2023

Крім того, стилістка радить уникати зайвого декору при виборі рукавичок. Краще дотримуватися такого правила: що простіше — то краще.

Нестильні рукавички
Декор – це зайве

Раніше "Телеграф" розповідав, як поєднувати шапку, шарф та верхній одяг, щоб виглядати цієї зими стильно. Наприклад, до пуховика і дублянки підійде панама, а ось з пальтом потрібно одягати інший головний убір.

Теги:
#Мода #Шапка #Головні убори #Антітренд