Гламур, сексуальність, відкритість: названо тренди весняно-літнього сезону, які виділять вас із сірої маси (фото)

Низька посадка, гламурні елементи і будуарний стиль вриваються в новий сезон

Вже саме час, щоб починати формувати гардероб на новий сезон! Тому пропонуємо почати зараз, щоб входити в сезон зі знанням, що вам потрібно.

Український стиліст Ната Москаленко підкреслює, що спочатку треба сформувати базу, а тільки потім додавати акцентні "гарячі" тренди. Весняно-літній сезон нас чекає дуже цікавий і доволі відвертий, тому нудно не буде.

"Балом править естетика нульових, а це, як відомо, тотальний гламур, сексуальність, відкритість та яскравість", — підкреслює стиліст.

Низька посадка поясних виробів

Тотал денім, в тому числі з потертостями і рваний

Гламурні елементи у вигляді пір'я, торочок, паєток

Елементи стилю мілітарі

Будуарний стиль і мереживо

Асиметричні подоли і вирізи

Драпірування і вузли

Об'ємні рукави

Міні і максі

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Слід ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.