Гламур, сексуальність, відкритість: названо тренди весняно-літнього сезону, які виділять вас із сірої маси (фото)
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Низька посадка, гламурні елементи і будуарний стиль вриваються в новий сезон
Вже саме час, щоб починати формувати гардероб на новий сезон! Тому пропонуємо почати зараз, щоб входити в сезон зі знанням, що вам потрібно.
Український стиліст Ната Москаленко підкреслює, що спочатку треба сформувати базу, а тільки потім додавати акцентні "гарячі" тренди. Весняно-літній сезон нас чекає дуже цікавий і доволі відвертий, тому нудно не буде.
"Балом править естетика нульових, а це, як відомо, тотальний гламур, сексуальність, відкритість та яскравість", — підкреслює стиліст.
Низька посадка поясних виробів
Тотал денім, в тому числі з потертостями і рваний
Гламурні елементи у вигляді пір'я, торочок, паєток
Елементи стилю мілітарі
Будуарний стиль і мереживо
Асиметричні подоли і вирізи
Драпірування і вузли
Об'ємні рукави
Міні і максі
Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Слід ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.