Макінтош, тренчкот чи може кейп? Як обрати пальто, яке підійде тільки вам (фото)

Розповідаємо, в чому відмінність фасонів стильного верхнього одягу

Заплутались у різновидах пальт, їх моделях та особливостях? Давайте тоді поговоримо про характерні деталі різних видів цього верхнього одягу.

В блозі про моду sevens_look в Інстаграмі розповіли про різницю фасонів пальт "макінтош", "тренчкот" і "кейпу". Ви можете вибрати той одяг, який вам більш до вподоби і підходить по параметрам.

МАКІНТОШ

Прародич тренчкота з самого початку вважався "дощовиком". У 30-ті роки Чарльз Макінтош (на честь якого названий цей фасон) придумав склеювати каучуком 2 полотна тканини, які не промокали. Геніально, так? Найголовніші ознаки цього пальто — це:

прямий силует

відкладений комірець (з лацканами або без них)

позаду — шліца

похилі прорізані кишені

пояс і пати на рукавах

ТРЕНЧКОТ

Це пальто стало символом класики та елегантності. Класичний тренч – це двобортний плащ довжиною трохи нижче коліна з відкидним коміром, кокеткою, поясом і розрізом позаду. Тренч має манжети з ремінцями на зап'ясті, пояс і втачні кишені. Щоб виглядати більш стильно, сьогодні манжети на тренчі можна підвертати та не застібати пояс на пряжку, а зав'язувати його на слабкий вузол.

ПАЛЬТО-КЕЙП

Кейпи можуть бути найрізноманітнішими: починаючи від елегантних шерстяних моделей, закінчуючи вечірніми моделями з фактурних тканин.

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