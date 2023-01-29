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Макінтош, тренчкот чи може кейп? Як обрати пальто, яке підійде тільки вам (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Яке пальто обрати, щоб бути стильною Новина оновлена 29 січня 2023, 13:29
Яке пальто обрати, щоб бути стильною. Фото freepik.com

Розповідаємо, в чому відмінність фасонів стильного верхнього одягу

Заплутались у різновидах пальт, їх моделях та особливостях? Давайте тоді поговоримо про характерні деталі різних видів цього верхнього одягу.

В блозі про моду sevens_look в Інстаграмі розповіли про різницю фасонів пальт "макінтош", "тренчкот" і "кейпу". Ви можете вибрати той одяг, який вам більш до вподоби і підходить по параметрам.

МАКІНТОШ

Прародич тренчкота з самого початку вважався "дощовиком". У 30-ті роки Чарльз Макінтош (на честь якого названий цей фасон) придумав склеювати каучуком 2 полотна тканини, які не промокали. Геніально, так? Найголовніші ознаки цього пальто — це:

  • прямий силует
  • відкладений комірець (з лацканами або без них)
  • позаду — шліца
  • похилі прорізані кишені
  • пояс і пати на рукавах
МАКІНТОШ

ТРЕНЧКОТ

Це пальто стало символом класики та елегантності. Класичний тренч – це двобортний плащ довжиною трохи нижче коліна з відкидним коміром, кокеткою, поясом і розрізом позаду. Тренч має манжети з ремінцями на зап'ясті, пояс і втачні кишені. Щоб виглядати більш стильно, сьогодні манжети на тренчі можна підвертати та не застібати пояс на пряжку, а зав'язувати його на слабкий вузол.

ТРЕНЧКОТ

ПАЛЬТО-КЕЙП

Кейпи можуть бути найрізноманітнішими: починаючи від елегантних шерстяних моделей, закінчуючи вечірніми моделями з фактурних тканин.

ПАЛЬТО-КЕЙП

Раніше "Телеграф" писав, як стильно одягатись в офіс і при цьому, щоб не було холодно. Важливою складовою ділового стилю є багатошаровість

Теги:
#Мода #Пальто