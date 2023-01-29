Оригінальні ручки, металік, пастельні тони і не тільки: які сумки на піку моди у 2023 році (фото)

У найближчих сезонах різноманітність сумок приємно вразить будь-яку модницю

При складанні образу важливо звертати увагу на гарячі тренди та деталі. Актуальним має бути не тільки одяг і ваша пара взуття, а й аксесуари. Особливу увагу приділіть сумці, адже вона може або підвищити градус стилю у вашому луку, або повністю зіпсувати його.

Про тренди на сумки у 2023 році докладніше розповіла стилістка Олександра Крамська у своєму блозі про стиль в Інстаграм. Форма, колір, фактура, фасон – важливо все. Але, на щастя, популярно чимало тенденцій щодо сумок, тож кожна зможе знайти ту саму модель (або навіть кілька).

Тренди на сумки у 2023 році:

Сумки прямокутної форми. Повертаються до нас із 90-х років. Ідеально підійдуть мінімалістам, тому що мають лаконічну структуровану форму, без декоративних елементів та є універсальними. Сумки — хобо (або сумка-мішок). Вже котрий рік у лавах трендів. Хороший варіант на кожен день, містка та стильна сумка. Сумка – трапеція. Сумка – саквояж. Мінодьєри (а-ля клатч) прямокутної форми. Сумки із оригінальними ручками. Завжди буде акцентом в образі та привертатиме увагу. Сумки – трикутники. Геометрія стала популярна і поки не збирається залишати нас. Яскравий приклад – сумки Prada. Цікава, створює структуру в образах і виглядає стильно. Металеві та сріблясті кольори. Акцент на металеві елементи триває з минулого року, 2023-й — не виняток: срібла, блискіток та металевого покриття буде багато. Сітка. Як декоративні елементи сітки, так і сумки, повністю зроблені з неї. Насправді, тренд із нами давно, цього року лише продовжується. Сумки у вінтажному стилі. Тема вінтажу набирає обертів. Вінтажні сумки відомих брендів часто якісніше, ніж з нових колекцій. Пастельні кольори. Підійдуть, звичайно, не всім, але виглядає досить ніжно та витончено.

Раніше "Телеграф" розповідав, що також у моду входять сумки великого розміру. На піку трендів об’ємні шопери, великі тоути та габаритні сумки через плече.