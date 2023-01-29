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Оригінальні ручки, металік, пастельні тони і не тільки: які сумки на піку моди у 2023 році (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Сумка – важлива частина стильного образу Новина оновлена 29 січня 2023, 16:17
Сумка – важлива частина стильного образу. Фото Wendy Wei/pexels.com

У найближчих сезонах різноманітність сумок приємно вразить будь-яку модницю

При складанні образу важливо звертати увагу на гарячі тренди та деталі. Актуальним має бути не тільки одяг і ваша пара взуття, а й аксесуари. Особливу увагу приділіть сумці, адже вона може або підвищити градус стилю у вашому луку, або повністю зіпсувати його.

Про тренди на сумки у 2023 році докладніше розповіла стилістка Олександра Крамська у своєму блозі про стиль в Інстаграм. Форма, колір, фактура, фасон – важливо все. Але, на щастя, популярно чимало тенденцій щодо сумок, тож кожна зможе знайти ту саму модель (або навіть кілька).

Тренди на сумки у 2023 році:

  1. Сумки прямокутної форми. Повертаються до нас із 90-х років. Ідеально підійдуть мінімалістам, тому що мають лаконічну структуровану форму, без декоративних елементів та є універсальними.
  2. Сумки — хобо (або сумка-мішок). Вже котрий рік у лавах трендів. Хороший варіант на кожен день, містка та стильна сумка.
  3. Сумка – трапеція.
  4. Сумка – саквояж.
  5. Мінодьєри (а-ля клатч) прямокутної форми.
  6. Сумки із оригінальними ручками. Завжди буде акцентом в образі та привертатиме увагу.
  7. Сумки – трикутники. Геометрія стала популярна і поки не збирається залишати нас. Яскравий приклад – сумки Prada. Цікава, створює структуру в образах і виглядає стильно.
  8. Металеві та сріблясті кольори. Акцент на металеві елементи триває з минулого року, 2023-й — не виняток: срібла, блискіток та металевого покриття буде багато.
  9. Сітка. Як декоративні елементи сітки, так і сумки, повністю зроблені з неї. Насправді, тренд із нами давно, цього року лише продовжується.
  10. Сумки у вінтажному стилі. Тема вінтажу набирає обертів. Вінтажні сумки відомих брендів часто якісніше, ніж з нових колекцій.
  11. Пастельні кольори. Підійдуть, звичайно, не всім, але виглядає досить ніжно та витончено.
Тренди на сумки 2023
Тренди на сумки 2023
Тренди на сумки 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, що також у моду входять сумки великого розміру. На піку трендів об’ємні шопери, великі тоути та габаритні сумки через плече.

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#Сумки #Сумка #Тренди