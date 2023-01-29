Карго, максі й не тільки: топ-5 трендів весни, які реально впишуться у повсякденні образи (фото)

У новому сезоні дизайнери порадували і справді носибельними ідеями

Найчастіше образи з модних показів складно уявити в арсеналі середньостатистичної жінки. Однак деякі тренди весни 2023 року реально вписати в свій гардероб. Дійсно актуальна річ здатна перетворити вас і навіть прибрати пару-трійку років.

Детальніше про те, який одяг опиниться на піку тенденцій навесні-2023, розповідає в блозі про стиль українська стилістка Мирослава Грицак в Інстаграм. Вона рекомендує звернути увагу щонайменше на п’ять головних трендів весняного сезону. Деякі речі вже знайомі, а щось лише входить у моду.

У топ-5 гарячих носибельних musthave-трендів весни 2023 року опинилися:

Біла сорочка цікавого крою. Така річ має бути у кожному гардеробі. Річ синьо-кобальтового кольору. Дуже соковитий відтінок прикрасить ваші весняні образи. Макс спідниця. Ця довжина залишається модною. Срібло (сумка/взуття/аксесуар). Те, що Новий рік минув, не означає, що треба відмовлятися від блиску. Штани карго. Зручний та стильний фасон.

Стилістка зазначає, що цими тенденціями можна скористатися вже сьогодні та сміливо вводити у свої звичайні образи. Приклади образів із весняними трендами можна побачити нижче.

Свіжа ідея

Чудовий колір

Максі – трендова довжина весни-2023

Тенденція на металік не втрачає популярності

Дуже універсальний крій штанів

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде модним у сезоні весна-літо 2023 року. Стилісти вже розповіли про найактуальніші кольори та принти, які порадують око модниць.