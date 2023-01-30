Широчені джинси й довгі пальта: топ-5 трендів, які будуть всюди цієї весни (фото)
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Цього сезону на піку тенденцій багато справді доречних для повсякденних образів речей
У сезоні весна-2023 дизайнери порадували різноманітністю задумів. Що важливо, багато трендів цілком впишуться в гардероб звичайної жінки. А рукавички та довгі пальта не тільки зроблять ваш образ стильним, а й зігріють ще в прохолодний період.
Детальніше про головні тенденції навесні 2023 року розповідає у своєму блозі в Інстаграм стилістка Ганна Івашова. Вона пропонує звернути увагу на щонайменше п’ять трендів майбутнього сезону. Вже зараз можна придивитися до актуальних фасонів, щоб доповнити гардероб на весну.
Тренди весни-2023:
- Wide leg jeans – це дуже широкі джинси. За словами стилістки, ми звикли носити широкі джинси на високій посадці, але дизайнери цього разу наполягають на середній, а краще навіть низькій посадці, яка впевнено повертається в моду.
- Рукавички – один із найпрактичніших трендів цієї весни, який зігріє ваші ручки. Особливо популярні моделі у тон одягу, а також високі рукавички.
- Колготки та гольфи. Стилістка цієї весни закликає не бояться експериментувати із кольором, принтом і фактурою.
- Максі пальто. Така довжина залишається на піку тенденцій.
- В’язані речі. Івашова радить діставати новорічні подарунки від бабусі та сміливо вписувати у весняні образи.
Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори будуть актуальними цієї весни. У моді маса стильних принтів та яскравих відтінків.