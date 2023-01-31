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Білий джинс не тільки літня історія: стильні ідеї образів зі світлим денімом взимку (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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З чим носити світлий денім взимку Новина оновлена 31 січня 2023, 07:45
З чим носити світлий денім взимку. Фото gofin.biz

Скажіть "так" світлому деніму взимку

Фактор "сезонності" речей давно втратив актуальність і білі джинси, які можна сміливо носити навіть з хутром, вже не тільки літня історія. Це чудовий спосіб освіжити повсякденний зимовий образ і додати йому особливого акценту.

Український стиліст Анна Павленко зробила фотодобірку варіантів стилізації світлого деніму для натхнення і надивленості. Ці образи підійдуть для повсякденних образів на кожен день.

Як стильно носити білий денім взимку

білі джинси для жінок
білі джинси для дівчат
білі джинси для жінок
білі джинси для дівчат
білі джинси для жінок
білі джинси для дівчат
білі джинси для жінок
білі джинси для дівчат
білі джинси для жінок

Раніше "Телеграф" писав про тренди, які будуть актуальними вже в весняно-літньому сезоні. "Вриваються" в життя низька посадка, гламурні елементи, будуарний стиль і ще декілька модних трендів.

Також ми розповідали, за якими параметрами можна грамотно підбирати собі одяг в магазині. Ви повинні відповісти собі на три питання.

Теги:
#Мода #Стиль