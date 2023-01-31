Білий джинс не тільки літня історія: стильні ідеї образів зі світлим денімом взимку (фото)

Скажіть "так" світлому деніму взимку

Фактор "сезонності" речей давно втратив актуальність і білі джинси, які можна сміливо носити навіть з хутром, вже не тільки літня історія. Це чудовий спосіб освіжити повсякденний зимовий образ і додати йому особливого акценту.

Український стиліст Анна Павленко зробила фотодобірку варіантів стилізації світлого деніму для натхнення і надивленості. Ці образи підійдуть для повсякденних образів на кожен день.

Як стильно носити білий денім взимку

Раніше "Телеграф" писав про тренди, які будуть актуальними вже в весняно-літньому сезоні. "Вриваються" в життя низька посадка, гламурні елементи, будуарний стиль і ще декілька модних трендів.

Також ми розповідали, за якими параметрами можна грамотно підбирати собі одяг в магазині. Ви повинні відповісти собі на три питання.