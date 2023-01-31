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Шість помилок зимового гардеробу: у таких речах ви виглядатимете безглуздо (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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У холодну погоду також можна виглядати стильно Новина оновлена 31 січня 2023, 20:12
У холодну погоду також можна виглядати стильно. Фото hellomagazine.com

Одна недолуга деталь моментально зруйнує ваше вбрання

Вміло підібраний комплект одягу, взуття і аксесуарів підкреслює ваші переваги й навіть може омолодити. Якщо ж в образі є хоч один з антитрендів або ж ви просто неправильно застилізували ту чи іншу річ — лук буде зруйновано. У зимовий час від "модних казусів" не застрахована жодна модниця.

Про те, які помилки найчастіше допускаються при складанні зимових образів, розповідає блог про стиль anna.le.nova в Інстаграм. За словами стилістки, варто звернути увагу щонайменше на шість таких моментів. Хоча це маленькі нюанси, проте часто саме вони роблять образи неактуальними та негармонійними.

По-перше, не варто натягувати тонкий светр зверху джинсів. Груба тканина проглядатиметься через трикотаж, та й силует ви собі зіпсуєте, вкоротивши ноги.

Тонкий светр зверху джинсів

По-друге, відмовтеся від надто вузького верхнього одягу. Це виглядає застарілим. До того ж, ви не зможете одягнути під куртку більшу річ, а актуальність оверсайзу ніхто не скасовував. Та й створити багатошаровий образ також не вдасться.

Надто вузький верхній одяг

По-третє, тонкі приталені кардигани – табу. Ці речі вийшли із моди. Особливо безглуздо виглядає кардиган з асиметрією внизу.

Тонкі приталені кардигани

Четверта помилка зимового гардеробу – надто багато хутра. Декор з великою кількістю хутра давно став антитрендом. Не варто додавати до одного вбрання кілька хутряних виробів.

Багато хутра в образі

Ще один нюанс, який псує зимовий образ, надто короткий шарф. Такий аксесуар лише порушить гармонію вашого лука. У моді зараз красивіші шарфи.

Образи із шарфами

Крім того, звертайте увагу на неправильне співвідношення між довжинами пальта та спідниці. Щоб образ був стильним, спідниця має виступати десь на 5-10 см (приблизна ширина долоні). Саме тому довгі пальта більш універсальні, ніж короткий верхній одяг.

Образи з пальто та спідницею

Раніше "Телеграф" розповідав, які головні убори не варто носити цього сезону. Об’ємна в’язка, наприклад, перестала бути трендовою дуже давно.

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#Мода #Стиль #Антітренд