Шість помилок зимового гардеробу: у таких речах ви виглядатимете безглуздо (фото)

Одна недолуга деталь моментально зруйнує ваше вбрання

Вміло підібраний комплект одягу, взуття і аксесуарів підкреслює ваші переваги й навіть може омолодити. Якщо ж в образі є хоч один з антитрендів або ж ви просто неправильно застилізували ту чи іншу річ — лук буде зруйновано. У зимовий час від "модних казусів" не застрахована жодна модниця.

Про те, які помилки найчастіше допускаються при складанні зимових образів, розповідає блог про стиль anna.le.nova в Інстаграм. За словами стилістки, варто звернути увагу щонайменше на шість таких моментів. Хоча це маленькі нюанси, проте часто саме вони роблять образи неактуальними та негармонійними.

По-перше, не варто натягувати тонкий светр зверху джинсів. Груба тканина проглядатиметься через трикотаж, та й силует ви собі зіпсуєте, вкоротивши ноги.

По-друге, відмовтеся від надто вузького верхнього одягу. Це виглядає застарілим. До того ж, ви не зможете одягнути під куртку більшу річ, а актуальність оверсайзу ніхто не скасовував. Та й створити багатошаровий образ також не вдасться.

По-третє, тонкі приталені кардигани – табу. Ці речі вийшли із моди. Особливо безглуздо виглядає кардиган з асиметрією внизу.

Четверта помилка зимового гардеробу – надто багато хутра. Декор з великою кількістю хутра давно став антитрендом. Не варто додавати до одного вбрання кілька хутряних виробів.

Ще один нюанс, який псує зимовий образ, надто короткий шарф. Такий аксесуар лише порушить гармонію вашого лука. У моді зараз красивіші шарфи.

Крім того, звертайте увагу на неправильне співвідношення між довжинами пальта та спідниці. Щоб образ був стильним, спідниця має виступати десь на 5-10 см (приблизна ширина долоні). Саме тому довгі пальта більш універсальні, ніж короткий верхній одяг.

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