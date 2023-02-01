Макраме, бахрома, повна прозорість і не тільки: модні тренди, які ми носитимемо цієї весни (фото)

2023 рік – це рік експериментів, незвичайних поєднань, яскравості та сміливості

До календарної весни ще цілий місяць, а до тієї теплої пори, яку люблять усі довкола, і то довше, проте це не означає, що ще рано знайомиться з модними трендами та тенденціями на новий теплий сезон. Дизайнери підготували на весну та літо багато чого цікавого.

Стиліст Юлія Бондарчук у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою найстильніших та наймодніших трендів на сезон весна/літо 2023. Варто зазначити, що серед них є як спокійні варіанти, так і досить екстравагантні.

Тренди весни-літа 2023

Довжина максі. Сукні, спідниці, штани, верхній одяг — все подовжилося за штанами і джинсами в підлогу.

Рваний або "заношений до дірок" одяг — звичайно, а це імітація старого одягу з дірками, спущеними петлями, підірваними краями

Накладні кишені. Це не лише штани карго. Накладні кишені можуть бути на іншому одязі.

Мереживо. Це може бути як мереживні вставки, і повністю мереживний образ.

Бахрома. Цей тренд, мабуть, найпоширеніший. Бахрома може бути як з ниток, так і з шкіри, може бути на одязі, так і на сумках.

Голий пупок. Це може бути як низька посадка + короткий верх, так і виріз на сукні прямо в пупці.

Тканина травичка (трикотаж-трава)

Повна прозорість. У будь-якому вигляді: це може бути сукня, спідниця з топом або костюм із напівпрозорої тканини.

Макраме та плетені сітки – переходять з минулого року. Сюди ж тренд майка сітка

Речі, в’язані гачком: сукні, костюми чи окремі предмети гардеробу (топи, спідниці).

Капюшон у вигляді частини сукні, топа

"Голий" верх — причому може бути прямо в буквальному значенні (оголений верх + прозора тканина). Прозору тканину можна замінити бежевим варіантом.

Ремені як декор на одязі

Раніше ми розповідали про топ-5 тренди весни, які реально впишуться у повсякденні образи. Деякі речі нам уже давно знайомі, а деякі лише вриваються у тренди. Що носитимемо навесні 2023 року, розповіла українська стилістка Мирослава Грицак.