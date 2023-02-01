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Макраме, бахрома, повна прозорість і не тільки: модні тренди, які ми носитимемо цієї весни (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди весни-літа 2023 Новина оновлена 01 лютого 2023, 08:13
Тренди весни-літа 2023. Фото pexels.com

2023 рік – це рік експериментів, незвичайних поєднань, яскравості та сміливості

До календарної весни ще цілий місяць, а до тієї теплої пори, яку люблять усі довкола, і то довше, проте це не означає, що ще рано знайомиться з модними трендами та тенденціями на новий теплий сезон. Дизайнери підготували на весну та літо багато чого цікавого.

Стиліст Юлія Бондарчук у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою найстильніших та наймодніших трендів на сезон весна/літо 2023. Варто зазначити, що серед них є як спокійні варіанти, так і досить екстравагантні.

Тренди весни-літа 2023

  • Довжина максі. Сукні, спідниці, штани, верхній одяг — все подовжилося за штанами і джинсами в підлогу.
  • Рваний або "заношений до дірок" одяг — звичайно, а це імітація старого одягу з дірками, спущеними петлями, підірваними краями
Тренди весни-літа 2023
  • Накладні кишені. Це не лише штани карго. Накладні кишені можуть бути на іншому одязі.
  • Мереживо. Це може бути як мереживні вставки, і повністю мереживний образ.
Тренди весни-літа 2023
  • Бахрома. Цей тренд, мабуть, найпоширеніший. Бахрома може бути як з ниток, так і з шкіри, може бути на одязі, так і на сумках.
  • Голий пупок. Це може бути як низька посадка + короткий верх, так і виріз на сукні прямо в пупці.
Тренди весни-літа 2023
  • Тканина травичка (трикотаж-трава)
  • Повна прозорість. У будь-якому вигляді: це може бути сукня, спідниця з топом або костюм із напівпрозорої тканини.
Тренди весни-літа 2023
  • Макраме та плетені сітки – переходять з минулого року. Сюди ж тренд майка сітка
  • Речі, в’язані гачком: сукні, костюми чи окремі предмети гардеробу (топи, спідниці).
Тренди весни-літа 2023
  • Капюшон у вигляді частини сукні, топа
  • "Голий" верх — причому може бути прямо в буквальному значенні (оголений верх + прозора тканина). Прозору тканину можна замінити бежевим варіантом.
  • Ремені як декор на одязі
Тренди весни-літа 2023
Тренди весни-літа 2023

Раніше ми розповідали про топ-5 тренди весни, які реально впишуться у повсякденні образи. Деякі речі нам уже давно знайомі, а деякі лише вриваються у тренди. Що носитимемо навесні 2023 року, розповіла українська стилістка Мирослава Грицак.

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#Мода #Жіноча мода #Стиль #Тренди