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Вузькі – заправити, широкі – наверх? Як носити взуття та штани різної довжини та ширини, щоб виглядати стильно (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не бійтеся заправляти широкі штани в черевики Новина оновлена 01 лютого 2023, 14:30
Не бійтеся заправляти широкі штани в черевики. Фото pexels.com

Мода 2023 дозволяє навіть, щоб штани волочилися по землі

Штани – це одна з основних речей у гардеробі кожної модниці. Загляньте у свій гардероб: там є як мінімум кілька пар стильних джинсів, спортивних чи класичних штанів. А чи знаєте ви, як правильно їх носити під різне взуття?

Стиліст Вікторова Наталія у своєму модному блозі в Інстаграм вирішила ліквідувати це незнання, і поділилася кількома стильними поєднаннями штанів та взуття різної довжини та ширини. Беріть на замітку і підкоряйте навколишніх своїм зовнішнім виглядом.

Як носити взуття та штани різної довжини та ширини

  • Вузькі штани або легінси можете заправити всередину – це вічний та надійний спосіб. Але треба, щоб взуття мало достатньо простору для цього.
  • Якщо у вас більш укорочена і звужена модель штанів, стежте за тим, який проміжок між брюками та взуттям, якщо невеликий – справа особистого смаку, якщо навпаки – він сильно дробитиме пропорції, тому робити так не варто.
Як носити взуття та штани різної довжини та ширини
  • Якщо у вас штани чи джинси повної довжини, то оптимальний варіант, коли вони лягають на взуття та роблять один залом. Якщо ви хочете створити більш модний ефект, щоб складок було багато і штани лежали на підлозі, лайфхак – на вулиці підверніть їх, а у приміщенні відпустіть.
Як носити взуття та штани різної довжини та ширини
  • Якщо штани широкі вкорочені — естетично виглядає поєднання, де у взутті вужча і подовжена халява, яка заходить під штани і перекриває ногу, або знаходиться стик у стик.
Як носити взуття та штани різної довжини та ширини
  • І ще модний варіант — заправити прямі та широкі штани у черевики. Таким чином, створюється певна недбалість та розслабленість образу.
Як носити взуття та штани різної довжини та ширини

Раніше ми розповідали про 5 модних речей, які ми часто зустрічатимемо на вулицях протягом цього року. Це базові речі, якими має поповнити свій гардероб будь-яка модниця.

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