Вузькі – заправити, широкі – наверх? Як носити взуття та штани різної довжини та ширини, щоб виглядати стильно (фото)

Мода 2023 дозволяє навіть, щоб штани волочилися по землі

Штани – це одна з основних речей у гардеробі кожної модниці. Загляньте у свій гардероб: там є як мінімум кілька пар стильних джинсів, спортивних чи класичних штанів. А чи знаєте ви, як правильно їх носити під різне взуття?

Стиліст Вікторова Наталія у своєму модному блозі в Інстаграм вирішила ліквідувати це незнання, і поділилася кількома стильними поєднаннями штанів та взуття різної довжини та ширини. Беріть на замітку і підкоряйте навколишніх своїм зовнішнім виглядом.

Як носити взуття та штани різної довжини та ширини

Вузькі штани або легінси можете заправити всередину – це вічний та надійний спосіб. Але треба, щоб взуття мало достатньо простору для цього.

Якщо у вас більш укорочена і звужена модель штанів, стежте за тим, який проміжок між брюками та взуттям, якщо невеликий – справа особистого смаку, якщо навпаки – він сильно дробитиме пропорції, тому робити так не варто.

Якщо у вас штани чи джинси повної довжини, то оптимальний варіант, коли вони лягають на взуття та роблять один залом. Якщо ви хочете створити більш модний ефект, щоб складок було багато і штани лежали на підлозі, лайфхак – на вулиці підверніть їх, а у приміщенні відпустіть.

Якщо штани широкі вкорочені — естетично виглядає поєднання, де у взутті вужча і подовжена халява, яка заходить під штани і перекриває ногу, або знаходиться стик у стик.

І ще модний варіант — заправити прямі та широкі штани у черевики. Таким чином, створюється певна недбалість та розслабленість образу.

Раніше ми розповідали про 5 модних речей, які ми часто зустрічатимемо на вулицях протягом цього року. Це базові речі, якими має поповнити свій гардероб будь-яка модниця.