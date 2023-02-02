В актуальних трендах — прозорі сукні і мікрошорти: що будемо одягати в новому сезоні (фото)

Сукні-кроше та об‘ємні квіти також потраплять у весняні образи

Кожного сезону світові дизайнери демонструють нові модні тенденції на подіумах. Майбутньої весни і літа під приціл потрапило багато трендів — як нових, так і актуальних у минулих роках.

Декор з об'ємних квітів, срібло в тканинах, прозорі сукні, мікрошорти, сукні-кроше — все це, і не тільки, модниці будуть впроваджувати у свої повсякденні образи. Український стиліст Ната Москаленко назвала головні модні тренди майбутніх "теплих" сезонів.

Декор з об'ємних квітів

Срібло в тканинах

Трикотаж у техніці кроше

Прозорі сукні

Готика і гранж

Каркасні елементи з об'ємом в бедрах

Мікрошорти

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Слід ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.