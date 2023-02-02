В актуальних трендах — прозорі сукні і мікрошорти: що будемо одягати в новому сезоні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Сукні-кроше та об‘ємні квіти також потраплять у весняні образи
Кожного сезону світові дизайнери демонструють нові модні тенденції на подіумах. Майбутньої весни і літа під приціл потрапило багато трендів — як нових, так і актуальних у минулих роках.
Декор з об'ємних квітів, срібло в тканинах, прозорі сукні, мікрошорти, сукні-кроше — все це, і не тільки, модниці будуть впроваджувати у свої повсякденні образи. Український стиліст Ната Москаленко назвала головні модні тренди майбутніх "теплих" сезонів.
Декор з об'ємних квітів
Срібло в тканинах
Трикотаж у техніці кроше
Прозорі сукні
Готика і гранж
Каркасні елементи з об'ємом в бедрах
Мікрошорти
Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Слід ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.