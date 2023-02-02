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В актуальних трендах — прозорі сукні і мікрошорти: що будемо одягати в новому сезоні (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які тренди будуть актуальними весною-літом 2023 року Новина оновлена 02 лютого 2023, 14:19
Які тренди будуть актуальними весною-літом 2023 року. Фото dicasdemulher.com.br

Сукні-кроше та об‘ємні квіти також потраплять у весняні образи

Кожного сезону світові дизайнери демонструють нові модні тенденції на подіумах. Майбутньої весни і літа під приціл потрапило багато трендів — як нових, так і актуальних у минулих роках.

Декор з об'ємних квітів, срібло в тканинах, прозорі сукні, мікрошорти, сукні-кроше — все це, і не тільки, модниці будуть впроваджувати у свої повсякденні образи. Український стиліст Ната Москаленко назвала головні модні тренди майбутніх "теплих" сезонів.

Декор з об'ємних квітів

Декор з об'ємних квітів

Срібло в тканинах

Срібло в тканинах

Трикотаж у техніці кроше

Трикотаж у техніці кроше

Прозорі сукні

Прозорі сукні

Готика і гранж

Готика і гранж в одязі

Каркасні елементи з об'ємом в бедрах

Каркасні елементи з об'ємом в бедрах

Мікрошорти

Мікрошорти

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Слід ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.

Теги:
#Мода #Тренди