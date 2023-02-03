Анімалістичний принт у 2023-му: стиліст відповіла, який малюнок у фаворі цього року (фото)

До списку трендів повертається леопард

В цьому році анімалістичні принти будуть не абияк актуальні. Якщо минулого року в нас займала перше місце зебра, а перед цим коров'ячий принт. То у 23-му — це буде саме леопард.

А також особливе місце займатимуть штани, пальто та куртки зі звіриними принтами. Український стиліст Ольга Літвінова показала стильні образи, які можна впровадити в життя в нових сезонах.

Найголовніший принт 2023 року — леопард

Раніше "Телеграф" розповідав про характерні деталі різних фасонів пальта. Макінтош, тренчкот чи може кейп? Оберіть той верхній одяг, який підходить вам по параметрах.

Також ми писали, якого кольору пальто актуально носити у 2023 році. З цією річчю дуже легко збирати повсякденні, вишукані образи, воно не потребує зайвих аксесуарів та багато часу на збирання.