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Анімалістичний принт у 2023-му: стиліст відповіла, який малюнок у фаворі цього року (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Леопардовий принт у тренді 2023 року Новина оновлена 03 лютого 2023, 07:48
Леопардовий принт у тренді 2023 року. Фото freepik.com

До списку трендів повертається леопард

В цьому році анімалістичні принти будуть не абияк актуальні. Якщо минулого року в нас займала перше місце зебра, а перед цим коров'ячий принт. То у 23-му — це буде саме леопард.

А також особливе місце займатимуть штани, пальто та куртки зі звіриними принтами. Український стиліст Ольга Літвінова показала стильні образи, які можна впровадити в життя в нових сезонах.

Найголовніший принт 2023 року — леопард

леопардовий принт
леопардовий принт
коров'ячий принт
зебра принт
зебра принт

Раніше "Телеграф" розповідав про характерні деталі різних фасонів пальта. Макінтош, тренчкот чи може кейп? Оберіть той верхній одяг, який підходить вам по параметрах.

Також ми писали, якого кольору пальто актуально носити у 2023 році. З цією річчю дуже легко збирати повсякденні, вишукані образи, воно не потребує зайвих аксесуарів та багато часу на збирання.

Теги:
#Мода #Стиль #Принти