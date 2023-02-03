Найбажаніше взуття зими-2023: ефектні варіанти, які виведуть образ на новий рівень (фото)

Додайте в зимові образи трендові пари задля різноманітності

Ефектне і стильне взуття завжди виведе навіть найпростіший образ на новий рівень. Тому, якщо у вас уже є тепле, зручне зимове взуття, то обов’язково додаємо трендові моделі для цікавих поєднань.

Український стиліст Інна (@stylist.inna) зібрала в добірці "гарячі" пари, які легко вписати у будь-який гардероб цієї зими. Найкращі дизайнери модних брендів пропонують вибирати грубі черевики на платформі та ретро-моделі.

Взуття-панчохи/шкарпетки

Чоботи slouchy (слаучі)

Грубе взуття

Принтовані чоботи

Ботильйони

Чоботи до колін

Платформа

Взуття зі шнурівками

Ковбойські чоботи/черевики

Раніше "Телеграф" писав, як захистити взуття від промокання взимку. Слід просто скористатися перевіреною та робочою порадою.

Також ми розповідали про характерні деталі різних фасонів пальта. Макінтош, тренчкот чи може кейп? Оберіть той верхній одяг, який підходить вам за параметрами.