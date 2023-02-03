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Найбажаніше взуття зими-2023: ефектні варіанти, які виведуть образ на новий рівень (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Названо тренди модного взуття на зиму 2023 року Новина оновлена 03 лютого 2023, 12:28
Названо тренди модного взуття на зиму 2023 року. Фото freepik.com

Додайте в зимові образи трендові пари задля різноманітності

Ефектне і стильне взуття завжди виведе навіть найпростіший образ на новий рівень. Тому, якщо у вас уже є тепле, зручне зимове взуття, то обов’язково додаємо трендові моделі для цікавих поєднань.

Український стиліст Інна (@stylist.inna) зібрала в добірці "гарячі" пари, які легко вписати у будь-який гардероб цієї зими. Найкращі дизайнери модних брендів пропонують вибирати грубі черевики на платформі та ретро-моделі.

Взуття-панчохи/шкарпетки

Взуття-панчохи/шкарпетки

Чоботи slouchy (слаучі)

Чоботи slouchy слаучі

Грубе взуття

Грубе взуття

Принтовані чоботи

Принтовані чоботи

Ботильйони

Ботильйони

Чоботи до колін

Чоботи до колін

Платформа

Платформа

Взуття зі шнурівками

Взуття зі шнурівками

Ковбойські чоботи/черевики

Ковбойські чоботи/черевики

Раніше "Телеграф" писав, як захистити взуття від промокання взимку. Слід просто скористатися перевіреною та робочою порадою.

Також ми розповідали про характерні деталі різних фасонів пальта. Макінтош, тренчкот чи може кейп? Оберіть той верхній одяг, який підходить вам за параметрами.

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#Мода #Взуття