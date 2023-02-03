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Вінтажні шуби, ботфорти та куртки-авіатори: шість must have покупок, які зроблять вас королевою стилю у 2023 році (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Шубки, як у героїнь "Секс у великому місті", знову в моді Новина оновлена 03 лютого 2023, 21:07
Шубки, як у героїнь "Секс у великому місті", знову в моді. Фото hbo.com

Серед списку трендів є варіанти, які справді можуть покращити гардероб звичайної дівчини

У 2023 році набувають актуальності тренди минулих сезонів, але є і абсолютно нові задуми дизайнерів. Однак гнатися за модними новинками та скуповувати все і відразу не варто, адже можна вибрати найстильніші варіанти, щоб доповнити свій гардероб. Ви навіть можете скласти свій перелік обов’язкових покупок.

Про must have покупок у 2023 році розповідає стилістка Олександра Крамська (alexandra.kramskaya) у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, до обов’язкових покупок можна віднести щонайменше шість позицій. Такий одяг та взуття вдало впишуться у різні образи, зробивши вас головною модницею року.

У топ-6 must have цього року стилістка включила:

  1. Вінтажні шуби. Дуже стильно й екологічно. Усім своїм клієнтам стилістка радить купувати саме вінтажні, бо ера recycle лише набирає обертів.
  2. Жакет. Оверсайз та приталений у стилі Dior. Щоб вибрати якісний, проведіть тест: візьміть за комір однією рукою, і якщо плечі залишаються у стійці – це правильно зшитий виріб, який точно сяде на вас і виглядатиме завершено, структуровано та стильно.
  3. Косухи та авіатори. Вони повертаються із новим диханням.
  4. Ботфоди. Чим довше – тим краще. В образі важливо зберігати баланс довжини й обсягів.
  5. Кепі з 90-х, шкіряні хустки. Такі головні убори виглядатимуть дуже стильно і лаконічно. Кепі можна придбати не тільки з вовни, але з льону чи деніму, що зробить його універсальним всесезонним аксесуаром.
  6. Денім із жовтими потертостями, "варений" денім. Джинси, жилети, куртки, кепі, топи, сукня – все це буде актуальним у такій стилізації.
Вінтажні шуби
Ух, які шуби!
Стильні образи з жакетом
Без жакета не обійдеться жоден гардероб
Стильні образи з косухами
Косуха має бути у кожної дівчини
Образи з ботфортами
Розкішне взуття
Стильні головні убори
Головний убір є обов’язковим для стильного образу
Образи з денімом із потертостями
Денім із потертостями знову в моді

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори та принти будуть у моді цієї весни. А також ми писали, як вписати в стильний образ леопардове забарвлення і не виглядати вульгарно.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди