Вінтажні шуби, ботфорти та куртки-авіатори: шість must have покупок, які зроблять вас королевою стилю у 2023 році (фото)
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Серед списку трендів є варіанти, які справді можуть покращити гардероб звичайної дівчини
У 2023 році набувають актуальності тренди минулих сезонів, але є і абсолютно нові задуми дизайнерів. Однак гнатися за модними новинками та скуповувати все і відразу не варто, адже можна вибрати найстильніші варіанти, щоб доповнити свій гардероб. Ви навіть можете скласти свій перелік обов’язкових покупок.
Про must have покупок у 2023 році розповідає стилістка Олександра Крамська (alexandra.kramskaya) у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, до обов’язкових покупок можна віднести щонайменше шість позицій. Такий одяг та взуття вдало впишуться у різні образи, зробивши вас головною модницею року.
У топ-6 must have цього року стилістка включила:
- Вінтажні шуби. Дуже стильно й екологічно. Усім своїм клієнтам стилістка радить купувати саме вінтажні, бо ера recycle лише набирає обертів.
- Жакет. Оверсайз та приталений у стилі Dior. Щоб вибрати якісний, проведіть тест: візьміть за комір однією рукою, і якщо плечі залишаються у стійці – це правильно зшитий виріб, який точно сяде на вас і виглядатиме завершено, структуровано та стильно.
- Косухи та авіатори. Вони повертаються із новим диханням.
- Ботфоди. Чим довше – тим краще. В образі важливо зберігати баланс довжини й обсягів.
- Кепі з 90-х, шкіряні хустки. Такі головні убори виглядатимуть дуже стильно і лаконічно. Кепі можна придбати не тільки з вовни, але з льону чи деніму, що зробить його універсальним всесезонним аксесуаром.
- Денім із жовтими потертостями, "варений" денім. Джинси, жилети, куртки, кепі, топи, сукня – все це буде актуальним у такій стилізації.
Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори та принти будуть у моді цієї весни. А також ми писали, як вписати в стильний образ леопардове забарвлення і не виглядати вульгарно.