Вінтажні шуби, ботфорти та куртки-авіатори: шість must have покупок, які зроблять вас королевою стилю у 2023 році (фото)

Серед списку трендів є варіанти, які справді можуть покращити гардероб звичайної дівчини

У 2023 році набувають актуальності тренди минулих сезонів, але є і абсолютно нові задуми дизайнерів. Однак гнатися за модними новинками та скуповувати все і відразу не варто, адже можна вибрати найстильніші варіанти, щоб доповнити свій гардероб. Ви навіть можете скласти свій перелік обов’язкових покупок.

Про must have покупок у 2023 році розповідає стилістка Олександра Крамська (alexandra.kramskaya) у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, до обов’язкових покупок можна віднести щонайменше шість позицій. Такий одяг та взуття вдало впишуться у різні образи, зробивши вас головною модницею року.

У топ-6 must have цього року стилістка включила:

Вінтажні шуби. Дуже стильно й екологічно. Усім своїм клієнтам стилістка радить купувати саме вінтажні, бо ера recycle лише набирає обертів. Жакет. Оверсайз та приталений у стилі Dior. Щоб вибрати якісний, проведіть тест: візьміть за комір однією рукою, і якщо плечі залишаються у стійці – це правильно зшитий виріб, який точно сяде на вас і виглядатиме завершено, структуровано та стильно. Косухи та авіатори. Вони повертаються із новим диханням. Ботфоди. Чим довше – тим краще. В образі важливо зберігати баланс довжини й обсягів. Кепі з 90-х, шкіряні хустки. Такі головні убори виглядатимуть дуже стильно і лаконічно. Кепі можна придбати не тільки з вовни, але з льону чи деніму, що зробить його універсальним всесезонним аксесуаром. Денім із жовтими потертостями, "варений" денім. Джинси, жилети, куртки, кепі, топи, сукня – все це буде актуальним у такій стилізації.

Ух, які шуби!

Без жакета не обійдеться жоден гардероб

Косуха має бути у кожної дівчини

Розкішне взуття

Головний убір є обов’язковим для стильного образу

Денім із потертостями знову в моді

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори та принти будуть у моді цієї весни. А також ми писали, як вписати в стильний образ леопардове забарвлення і не виглядати вульгарно.