Багато блиску, паєток, камінців і металізована шкіра: яскраві тренди аксесуарів у 2023 році (фото)

Балом заправляє естетика нульових

Так само, як і в основному гардеробі, правлять 2000-ні, тому дизайнери пропонують багато блиску у вигляді паєток, камінців та металізованої шкіри.

Про це розповіла персональний стиліст Ната Москаленко. Експерт у сфері моди наголошує, що повернувся у цьому році трохи забутий стилістичний прийом — носити дві сумки відразу. А кому не подобається такий тренд, то є варіант великих тоутів та шоперів-мішків.

Серед взуття, актуальними залишаються балетки, платформи та туфлі "Мері Джейн" — вони ще масовіше оселились в трендах, тож варто звернути увагу і на них. В моді тренд також на фантазійні високі рукавички з нейлону, тюлю, тонкої шкіри та інших тканин. Звичайно, практичності в ньому мало, але в певні моменти може знадобитись, оскільки питання не як у функціоналі, а як в трендовому аксесуарі.

Дві сумки разом

Сумки розміру XXL

Сумка в руці

Металізована шкіра

Пластикове взуття або елементи з нього

"Мері Джейн" і балетки

Платформа, танкета і клоги

Кілька ременів разом і фантазійні рукавички

Паєтки, камінці, блискітки

Раніше "Телеграф" писав, якого кольору пальто актуально носити у 2023 році. З цією річчю дуже легко збирати повсякденні, вишукані образи, воно не потребує зайвих аксесуарів та багато часу на збирання.