Багато блиску, паєток, камінців і металізована шкіра: яскраві тренди аксесуарів у 2023 році (фото)
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Балом заправляє естетика нульових
Так само, як і в основному гардеробі, правлять 2000-ні, тому дизайнери пропонують багато блиску у вигляді паєток, камінців та металізованої шкіри.
Про це розповіла персональний стиліст Ната Москаленко. Експерт у сфері моди наголошує, що повернувся у цьому році трохи забутий стилістичний прийом — носити дві сумки відразу. А кому не подобається такий тренд, то є варіант великих тоутів та шоперів-мішків.
Серед взуття, актуальними залишаються балетки, платформи та туфлі "Мері Джейн" — вони ще масовіше оселились в трендах, тож варто звернути увагу і на них. В моді тренд також на фантазійні високі рукавички з нейлону, тюлю, тонкої шкіри та інших тканин. Звичайно, практичності в ньому мало, але в певні моменти може знадобитись, оскільки питання не як у функціоналі, а як в трендовому аксесуарі.
Дві сумки разом
Сумки розміру XXL
Сумка в руці
Металізована шкіра
Пластикове взуття або елементи з нього
"Мері Джейн" і балетки
Платформа, танкета і клоги
Кілька ременів разом і фантазійні рукавички
Паєтки, камінці, блискітки
Раніше "Телеграф" писав, якого кольору пальто актуально носити у 2023 році. З цією річчю дуже легко збирати повсякденні, вишукані образи, воно не потребує зайвих аксесуарів та багато часу на збирання.