Косухи, ботфорти, джинс з потертостями: названо must have стильних покупок у 2023 році (фото)
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Ваш гардероб буде дуже стильним з 6 актуальними трендами
Усім модницям вже цікаво, яким вбранням нас потішить цей рік, але можна сказати з впевненістю, що в нових сезонах нас чекатимуть декілька цікавих речей, які зможуть вдало підкреслити будь-який образ.
Щоб урізноманітнити свій гардероб, стиліст Олександра Крамська радить звернути увагу на речі, які будуть в тренді у 2023 році. Не забуваймо, що мода — річ циклічна, і кожен новий тренд – це щось добре забуте старе.
1. Вінтажні шуби
Дуже стильно та екологічно. Ера recycle тільки набирає обертів.
2. Жакет
Оверсайз та приталений в стилі Dior. По-перше, це дуже гарно, а по-друге, який гардероб без жакета? Головне обирайте якісний. Перевірити якість дуже просто: беремо за комірець однією рукою, і якщо плечі залишаються у "стійці" — це правильно зшитий виріб, який точно сяде на вас і буде виглядати завершено, структуровано та стильно.
3. Косухи та авіатори
Вони повертаються з новим подихом, тож сміливо діставайте свої, або якщо не маєте в арсеналі — купуйте.
4. Ботфорти
Чим довші — тим краще. Продовжуємо носити, не забуваємо зберігати баланс довжини та об‘ємів.
5. Кепі із 90-х, шкіряні хустки
Такі головні убори будуть виглядати дуже стильно та лаконічно. Кепі можна придбати не лише із шерсті, а й з льону чи деніму, що зробить його універсальним всесезонним аксесуаром.
6. Денім із жовтими потертостями, "варений" денім
Джинси, жилети, куртки, кепі, топи, сукня — все це буде актуально в такій стилізації, тому сміливо купуємо, якщо подобається.
Раніше український дизайнер Андре Тан назвав п'ять трендів, актуальних 2023 року. Деякі зі значущих модних тенденцій перекочували з минулих сезонів.