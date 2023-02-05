Косухи, ботфорти, джинс з потертостями: названо must have стильних покупок у 2023 році (фото)

Ваш гардероб буде дуже стильним з 6 актуальними трендами

Усім модницям вже цікаво, яким вбранням нас потішить цей рік, але можна сказати з впевненістю, що в нових сезонах нас чекатимуть декілька цікавих речей, які зможуть вдало підкреслити будь-який образ.

Щоб урізноманітнити свій гардероб, стиліст Олександра Крамська радить звернути увагу на речі, які будуть в тренді у 2023 році. Не забуваймо, що мода — річ циклічна, і кожен новий тренд – це щось добре забуте старе.

1. Вінтажні шуби

Дуже стильно та екологічно. Ера recycle тільки набирає обертів.

2. Жакет

Оверсайз та приталений в стилі Dior. По-перше, це дуже гарно, а по-друге, який гардероб без жакета? Головне обирайте якісний. Перевірити якість дуже просто: беремо за комірець однією рукою, і якщо плечі залишаються у "стійці" — це правильно зшитий виріб, який точно сяде на вас і буде виглядати завершено, структуровано та стильно.

3. Косухи та авіатори

Вони повертаються з новим подихом, тож сміливо діставайте свої, або якщо не маєте в арсеналі — купуйте.

4. Ботфорти

Чим довші — тим краще. Продовжуємо носити, не забуваємо зберігати баланс довжини та об‘ємів.

5. Кепі із 90-х, шкіряні хустки

Такі головні убори будуть виглядати дуже стильно та лаконічно. Кепі можна придбати не лише із шерсті, а й з льону чи деніму, що зробить його універсальним всесезонним аксесуаром.

6. Денім із жовтими потертостями, "варений" денім

Джинси, жилети, куртки, кепі, топи, сукня — все це буде актуально в такій стилізації, тому сміливо купуємо, якщо подобається.

Раніше український дизайнер Андре Тан назвав п'ять трендів, актуальних 2023 року. Деякі зі значущих модних тенденцій перекочували з минулих сезонів.