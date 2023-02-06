Багато сумок, платформа та високі рукавички: найстильніші аксесуари 2023 року (фото)

Деякі модні рішення можуть здатися досить дивними

Якщо ви хочете створити стильний трендовий образ, важливо не тільки наповнити свій гардероб модними сукнями, брюками та блузами, але й потрібно подбати і про аксесуари. Стильні сумки, взуття та інші прикраси саме про це ми й хочемо поговорити далі.

Модною "шпаргалкою" на тему головних аксесуарів та стилістичних прийомів з ними поділилася стиліст Ната Москаленко у своєму модному блозі в Інстаграм. Серед головного: бажано наявність великої кількості сумок, стиль 2000-х та багато блиску.

Модні аксесуари 2023 року

Як зазначила модний експерт, як і в основному гардеробі серед аксесуарів правлять 2000-ті, а це означає, що в моді багато блиску у вигляді паєток, каміння та металізованої шкіри. Також варто звернути увагу на взуття з елементами пластику.

Також повернувся забутий стилістичний прийом – носити дві сумки одразу. Якщо вам цей тренд далекий, то можете замінити його, прикупивши у свій гардероб великі тоути і шопери-мішки.

Балетки, платформи та туфлі "Мері Джейн" ще масово оселилися в трендах. Також на піку залишаються моделі на танкетці та клоги.

Також дуже стильним є тренд на фантазійні високі рукавички з нейлону, тюлю, тонкої шкіри та інших тканин! Звичайно, практичності в ньому мало, але у певні моменти може знадобитися. Якщо у вашому гардеробі багато ременів — діставайте все й одразу. Таке стилістичне рішення також у моді у 2023 році.

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Слід ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.