Чим замінити зимову шапку: модні і теплі альтернативи для тих, кому набридло бути як всі (фото)

Не обходьте увагою такі головні убори, як вушанки або теплі пов'язки

Більшість дівчат не люблять шапки, це треба визнати. Вони псують зачіску, не всім пасують, але що робити, коли на вулиці мороз?

Стиліст Єлизавета Балізка пропонує поглянути на актуальні та теплі альтернативи. Дізнайтесь, як можна виглядати модно і бути не схожою на інших в стильних головних уборах.

Чепчик

Можна носити як взимку, так і навесні.

Теплі навушники

Вушанка

Ще досі актуальні, вони вже як зимова база — теплі та стильні.

Пухнаста пов‘язка

Якщо тренд на "дідову шапку" вам віддає "совком", то завжди є інший варіант — пухнаста пов‘язка. Це дуже зручно і виглядає сучасніше.

Балаклава

Можна знайти цікаві, розшиті у візерунки.

Пов‘язка

Якщо ваша зима це не -10, тоді цей варіант вам підійде. Також пов‘язку можна поєднувати з будь-яким головним убором, розглянутим вище.

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди будуть правити у 2023 році. Дизайнери пропонують багато блиску у вигляді паєток, камінців, металізованої шкіри і не тільки.