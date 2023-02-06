Як стильно носити шарф: 7 актуальних варіантів в образах в цьому сезоні (фото)

Цей атрибут додасть завершеності в ваші луки

Зазвичай ми маємо кілька одиниць верхнього одягу для холодної пори. Таким чином може скластися враження, що зимові аутфіти часто повторюються. Взимку аксесуари відіграють важливу роль, адже вони можуть надати образу нового звучання.

В блозі про моду "Школа стилю" експерти поділилися лайфхаками стилізацій шарфів, аби цей атрибут зимових і весняних образів не лише зігрівав, а й додавав завершеності в ваші аутфіти.

МОНОХРОМ

Обирайте шарф під колір верхнього одягу для створення монохромного образу.

КОМПЛЕМЕНТАРНЕ АБО АНАЛОГОВЕ ПОЄДНАННЯ

Для свіжих та яскравих аутфітів скористайтеся правилами комбінаторики кольорів.

КОЛЬОРОВИЙ АКЦЕНТ

Шарф може слугувати кольоровим акцентом в ахроматичному образі.

ПРИНЦИП ДУБЛЮВАННЯ

Образ вийде стилістично завершеним, якщо колір шарфа повторюватиме колір взуття, рукавичок або нижнього шару.

КОРЕКЦІЯ ЗРОСТУ

За допомогою шарфа можна візуально додати кілька сантиметрів в зрості. Для цього достатньо залишити довгі кінці вільно спадати, і додаткові вертикалі зроблять свою справу.

ОБМОТАНИЙ НАВКОЛО ШИЇ

ВУЗОЛ ЗІ СПИНИ

Раніше "Телеграф" писав, як збалансовувати речі в образах, щоб завжди виглядати гармонійно. Важливо звертати увагу саме на силуети.