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Як стильно носити шарф: 7 актуальних варіантів в образах в цьому сезоні (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Поради, як стильно носити шарф зимою і навесні 2023 року
Поради, як стильно носити шарф зимою і навесні 2023 року. Фото freepik.com

Цей атрибут додасть завершеності в ваші луки

Зазвичай ми маємо кілька одиниць верхнього одягу для холодної пори. Таким чином може скластися враження, що зимові аутфіти часто повторюються. Взимку аксесуари відіграють важливу роль, адже вони можуть надати образу нового звучання.

В блозі про моду "Школа стилю" експерти поділилися лайфхаками стилізацій шарфів, аби цей атрибут зимових і весняних образів не лише зігрівав, а й додавав завершеності в ваші аутфіти.

МОНОХРОМ

Обирайте шарф під колір верхнього одягу для створення монохромного образу.

девушка с шарфом

КОМПЛЕМЕНТАРНЕ АБО АНАЛОГОВЕ ПОЄДНАННЯ

Для свіжих та яскравих аутфітів скористайтеся правилами комбінаторики кольорів.

девушка с шарфом

КОЛЬОРОВИЙ АКЦЕНТ

Шарф може слугувати кольоровим акцентом в ахроматичному образі.

девушка с шарфом

ПРИНЦИП ДУБЛЮВАННЯ

Образ вийде стилістично завершеним, якщо колір шарфа повторюватиме колір взуття, рукавичок або нижнього шару.

девушка с шарфом

КОРЕКЦІЯ ЗРОСТУ

За допомогою шарфа можна візуально додати кілька сантиметрів в зрості. Для цього достатньо залишити довгі кінці вільно спадати, і додаткові вертикалі зроблять свою справу.

девушка с шарфом

ОБМОТАНИЙ НАВКОЛО ШИЇ

девушка с шарфом

ВУЗОЛ ЗІ СПИНИ

девушка с шарфом

Раніше "Телеграф" писав, як збалансовувати речі в образах, щоб завжди виглядати гармонійно. Важливо звертати увагу саме на силуети.

Теги:
#Мода #Шарфи