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П’ять головних антитрендів 2023 року: які речі застаріли та чим їх замінити (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Настав час зробити ревізію гардеробу
Настав час зробити ревізію гардеробу. Фото pexels.com

Панама і сумка-багет вже не такі популярні, але їм є стильні альтернативи

Цього року деякі тенденції повернулися в моду з минулих сезонів, а ось інші гарячі раніше тренди все більше "остигають". З піку моди поступово сходять деякі головні убори, фасони сумок і не лише. Якщо ви замислювалися над покупками, то краще знати, який одяг купувати не варто, адже він буквально завтра перестане бути актуальним.

Про головні антитренди 2023 року розповідає стилістка Мирослава Грицак у своєму блозі в Інстаграм. Модна експертка звертає увагу як мінімум на п’ять позицій, які починають застарівати. Благо, кожному з варіантів легко знайдеться стильна альтернатива.

За словами Грицак, антитрендами, як не дивно, можна назвати речі, які зараз вважаються модними. Стилістка впевнена, що якщо щось дуже "зайшло" і зараз якраз це всі носять, це скоро буде антитрендом. Якщо висловлюватися точніше, то низка речей невдовзі втрачатиме актуальність і гостроту, зазначається у публікації.

Отже, до топ-5 антитрендів 2023 року потрапляють:

  • Панами
  • В’язані жилети
  • Сумка-багет
  • Костюми у піжамному стилі, прикрашені пір’ям.
  • Топ на одному ґудзику

Проте стилістка розповідає, чим можна замінити ці речі. Альтернативи виглядають свіжішими і впишуться у повсякденний гардероб. Серед замінників антитрендів виявились:

  • Кепка
  • Жилет від костюма
  • Сумка-хобо
  • Костюм крою оверсайз/костюм зі спідницею
  • Тюльовий топ

Раніше "Телеграф" розповідав, а що ж тоді буде у тренді навесні 2023 року. Також ми повідомляли, які останні тенденції можна сміливо вписувати у образи.

Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд