П’ять головних антитрендів 2023 року: які речі застаріли та чим їх замінити (відео)

Панама і сумка-багет вже не такі популярні, але їм є стильні альтернативи

Цього року деякі тенденції повернулися в моду з минулих сезонів, а ось інші гарячі раніше тренди все більше "остигають". З піку моди поступово сходять деякі головні убори, фасони сумок і не лише. Якщо ви замислювалися над покупками, то краще знати, який одяг купувати не варто, адже він буквально завтра перестане бути актуальним.

Про головні антитренди 2023 року розповідає стилістка Мирослава Грицак у своєму блозі в Інстаграм. Модна експертка звертає увагу як мінімум на п’ять позицій, які починають застарівати. Благо, кожному з варіантів легко знайдеться стильна альтернатива.

За словами Грицак, антитрендами, як не дивно, можна назвати речі, які зараз вважаються модними. Стилістка впевнена, що якщо щось дуже "зайшло" і зараз якраз це всі носять, це скоро буде антитрендом. Якщо висловлюватися точніше, то низка речей невдовзі втрачатиме актуальність і гостроту, зазначається у публікації.

Отже, до топ-5 антитрендів 2023 року потрапляють:

Панами

В’язані жилети

Сумка-багет

Костюми у піжамному стилі, прикрашені пір’ям.

Топ на одному ґудзику

Проте стилістка розповідає, чим можна замінити ці речі. Альтернативи виглядають свіжішими і впишуться у повсякденний гардероб. Серед замінників антитрендів виявились:

Кепка

Жилет від костюма

Сумка-хобо

Костюм крою оверсайз/костюм зі спідницею

Тюльовий топ

Раніше "Телеграф" розповідав, а що ж тоді буде у тренді навесні 2023 року. Також ми повідомляли, які останні тенденції можна сміливо вписувати у образи.