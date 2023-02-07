П’ять головних антитрендів 2023 року: які речі застаріли та чим їх замінити (відео)
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Панама і сумка-багет вже не такі популярні, але їм є стильні альтернативи
Цього року деякі тенденції повернулися в моду з минулих сезонів, а ось інші гарячі раніше тренди все більше "остигають". З піку моди поступово сходять деякі головні убори, фасони сумок і не лише. Якщо ви замислювалися над покупками, то краще знати, який одяг купувати не варто, адже він буквально завтра перестане бути актуальним.
Про головні антитренди 2023 року розповідає стилістка Мирослава Грицак у своєму блозі в Інстаграм. Модна експертка звертає увагу як мінімум на п’ять позицій, які починають застарівати. Благо, кожному з варіантів легко знайдеться стильна альтернатива.
За словами Грицак, антитрендами, як не дивно, можна назвати речі, які зараз вважаються модними. Стилістка впевнена, що якщо щось дуже "зайшло" і зараз якраз це всі носять, це скоро буде антитрендом. Якщо висловлюватися точніше, то низка речей невдовзі втрачатиме актуальність і гостроту, зазначається у публікації.
Отже, до топ-5 антитрендів 2023 року потрапляють:
- Панами
- В’язані жилети
- Сумка-багет
- Костюми у піжамному стилі, прикрашені пір’ям.
- Топ на одному ґудзику
Проте стилістка розповідає, чим можна замінити ці речі. Альтернативи виглядають свіжішими і впишуться у повсякденний гардероб. Серед замінників антитрендів виявились:
- Кепка
- Жилет від костюма
- Сумка-хобо
- Костюм крою оверсайз/костюм зі спідницею
- Тюльовий топ
Раніше "Телеграф" розповідав, а що ж тоді буде у тренді навесні 2023 року. Також ми повідомляли, які останні тенденції можна сміливо вписувати у образи.