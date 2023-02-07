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Як зберегти жіночність взимку: поради по створенню образів навіть у найлютіші морози (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дізнайтесь, що додати до зимового образу, щоб виглядати жіночно
Дізнайтесь, що додати до зимового образу, щоб виглядати жіночно. Фото svetlo.media

Ділимось образами, які ви за бажанням зможете відтворити цієї зими

Взимку часто доводиться йти на компроміс зі стилем та жіночністю аби створити максимально теплі та комфортні аутфіти. Проте бувають ситуації, коли потрібно виглядати жіночно — або в випадку необхідності, або — забаганки.

В блозі про моду "Школа стилю" поділились стилістичними лайфхаками, які допоможуть виглядати жіночно попри негоду. Ці поради допоможуть вам створювати жіночні образи навіть в найлютіші морози.

Додайте прикраси в ваш образ

прикраси

Підкресліть талію

куртка з поясом

Вибирайте взуття на підборах з гострим мисом

взуття на підборах з гострим мисом

Одягайте спідниці та сукні

сукня і спідниця

Вибирайте верхній одяг відповідного крою

пальто

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди аксесуарів будуть правити у 2023 році. Дизайнери пропонують багато блиску у вигляді паєток, камінців, металізованої шкіри і не тільки.

Теги:
#Мода #Стиль #Жіночність