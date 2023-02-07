Як зберегти жіночність взимку: поради по створенню образів навіть у найлютіші морози (фото)

Ділимось образами, які ви за бажанням зможете відтворити цієї зими

Взимку часто доводиться йти на компроміс зі стилем та жіночністю аби створити максимально теплі та комфортні аутфіти. Проте бувають ситуації, коли потрібно виглядати жіночно — або в випадку необхідності, або — забаганки.

В блозі про моду "Школа стилю" поділились стилістичними лайфхаками, які допоможуть виглядати жіночно попри негоду. Ці поради допоможуть вам створювати жіночні образи навіть в найлютіші морози.

Додайте прикраси в ваш образ

Підкресліть талію

Вибирайте взуття на підборах з гострим мисом

Одягайте спідниці та сукні

Вибирайте верхній одяг відповідного крою

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди аксесуарів будуть правити у 2023 році. Дизайнери пропонують багато блиску у вигляді паєток, камінців, металізованої шкіри і не тільки.