Топ-5 трендів, які будуть всюди цієї весни (фото): широчені джинси та довгі пальта

Цього сезону на піку тенденцій багато справді доречних для повсякденних образів речей

У сезоні весна-2023 дизайнери порадували різноманітністю задумів. Що важливо, багато трендів цілком впишуться в гардероб звичайної жінки. А рукавички та довгі пальта не тільки зроблять ваш образ стильним, а й зігріють ще в прохолодний період.

Детальніше про головні тенденції навесні 2023 року розповідає у своєму блозі в Інстаграм стилістка Ганна Івашова. Вона пропонує звернути увагу на щонайменше п’ять трендів майбутнього сезону. Вже зараз можна придивитися до актуальних фасонів, щоб доповнити гардероб на весну.

Тренди весни-2023:

Wide leg jeans – це дуже широкі джинси. За словами стилістки, ми звикли носити широкі джинси на високій посадці, але дизайнери цього разу наполягають на середній, а краще навіть низькій посадці, яка впевнено повертається в моду. Рукавички – один із найпрактичніших трендів цієї весни, який зігріє ваші ручки. Особливо популярні моделі у тон одягу, а також високі рукавички. Колготки та гольфи. Стилістка цієї весни закликає не бояться експериментувати із кольором, принтом і фактурою. Максі пальто. Така довжина залишається на піку тенденцій. В’язані речі. Івашова радить діставати новорічні подарунки від бабусі та сміливо вписувати у весняні образи.

Модний фасон

Оригінальний аксесуар

Сміливий тренд

Максі – трендова довжина цієї весни

Теплі та затишні речі

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