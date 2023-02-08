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Дві сумки одразу та рукавички: топ-5 трендових аксесуарів, які підвищать градус стилю в образі (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Без аксесуарів образ виглядає незавершеним
Без аксесуарів образ виглядає незавершеним. Фото krasavica.info

Стиліст розповіла про наймодніші сумки, ремені та рукавички

Цього сезону в моду повернулися деякі тенденції, але навіть використовуючи їхній ваш образ може виглядати незавершеним. Важливий акцент будь-якого луку – аксесуари. Сумка, ремінь, рукавички та навіть пов'язка для волосся здатна підвищити градус стилю вашого вбрання.

Детальніше про трендові аксесуари розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму блозі в Інстаграм. Модна експертка радить звернути увагу щонайменше на п’ять гарячих тенденцій. Багато які з них легко вписати у повсякденний образ.

Топ-5 трендових аксесуарів:

  • Дві сумки одразу – дуже практичний тренд. Можна взяти з собою містку авоську та структуровану міні-сумочку.
  • Ремені — що більше ременів, то стильнішим буде ваш образ.
  • Металік. Металізована шкіра є одним з головних трендів весни. Золото чи срібло – вибір на ваш смак.
  • Рукавички – тренд, який не лише додасть завершеності вашому образу, а й зігріє ваші руки.
  • Денім — зараз з деніму роблять все, навіть елегантна Carolina Herrera не встояла.
Речі з деніму
Денім – хіт сезону
Багато ременів
Незвичайна ідея
Трендові сумки
Стильні сумки
Металік сумки
Металік продовжує бути у тренді
Рукавички
Гарно та тепло рукам

Раніше "Телеграф" про основні тренди весни 2023 щодо одягу. Також ми повідомляли, які останні тенденції можна сміливо вписувати у образи.

Теги:
#Мода #Сумки #Аксесуари