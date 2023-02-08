Дві сумки одразу та рукавички: топ-5 трендових аксесуарів, які підвищать градус стилю в образі (фото)

Стиліст розповіла про наймодніші сумки, ремені та рукавички

Цього сезону в моду повернулися деякі тенденції, але навіть використовуючи їхній ваш образ може виглядати незавершеним. Важливий акцент будь-якого луку – аксесуари. Сумка, ремінь, рукавички та навіть пов'язка для волосся здатна підвищити градус стилю вашого вбрання.

Детальніше про трендові аксесуари розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму блозі в Інстаграм. Модна експертка радить звернути увагу щонайменше на п’ять гарячих тенденцій. Багато які з них легко вписати у повсякденний образ.

Топ-5 трендових аксесуарів:

Дві сумки одразу – дуже практичний тренд. Можна взяти з собою містку авоську та структуровану міні-сумочку.

Ремені — що більше ременів, то стильнішим буде ваш образ.

Металік. Металізована шкіра є одним з головних трендів весни. Золото чи срібло – вибір на ваш смак.

Рукавички – тренд, який не лише додасть завершеності вашому образу, а й зігріє ваші руки.

Денім — зараз з деніму роблять все, навіть елегантна Carolina Herrera не встояла.

Денім – хіт сезону

Незвичайна ідея

Стильні сумки

Металік продовжує бути у тренді

Гарно та тепло рукам

Раніше "Телеграф" про основні тренди весни 2023 щодо одягу. Також ми повідомляли, які останні тенденції можна сміливо вписувати у образи.