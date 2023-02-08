Мінус кілька років від віку: кольори лаку для нігтів, з якими руки виглядатимуть молодшими

Яскраві поради щодо манікюру, який прикрасить ваші руки.

Залежно від тону шкіри та віку кожної людини, колір нігтів так само важливий, як і колір одягу. Наприклад, світлі відтінки на зразок синього не рекомендуються, адже вони яскраво виділяють вени, роблячи руки старими. Однак є й варіанти для того, щоб навпаки омолодити свої ручки.

Сьогодні ми хочемо розповісти про 5 відтінків кольорів лаку, які зроблять ваші руки м’якшими, акуратнішими і менш старими. Також не забувайте регулярно доглядати свої ручки, щоб і без манікюру вони виглядали свіжо і молодо.

"Омолоджуючий" манікюр: ідеї дизайну

Яскраво червоний

Крім того, що колір ефектний, він надає вашим нігтям та рукам елегантності та чуттєвості. Він матиме чудовий вигляд на довгих нігтях і, на думку фахівців, робить нас молодими та пристрасними. Це класика, яка добре поєднується з будь-яким вбранням та підходить і для коротких нігтів та для довгих нігтів. Щобільше, червоний ідеально поєднується з усіма типами шкіри.

Рожевий

Колір відмінно підходить для всіх сезонів, і ви можете грати з візерунками, якщо хочете, або залишити його в нейтральному тоні. Комбінації з білим надають нігтям молодшого вигляду та стилю.

Апельсинові відтінки

Нейтральні та однорідні тони, такі як помаранчевий, зроблять ваші руки жіночними, ніжними та витягнутими. Цей тип кольорів, що ідеально підходить для літа, відображає безтурботність і сміливість.

Яскраві кольори

Яскраві тони також є відмінним варіантом при виборі манікюру, тому що вони надають вашим рукам особливого вигляду і надають їм сяйва та блиску. Крім того, ви можете комбінувати їх з нейтральними кольорами, такими як чорний або білий, так що тільки два нігті з кожної руки будуть привертати увагу.

Нюд

Такі тони відбивають елегантність. Незалежно від того, чи буде колір однорідним, чи ви виберете кілька відтінків нюдових кольорів, а також неважливо довгі у вас нігті або короткі, вони виглядатимуть елегантно та красиво.

Нагадаємо, що цього року в супертренди весни-літа вривається леопардовий принт. Анімалістичне забарвлення залишається на піку тенденцій і не втрачає своєї актуальності.