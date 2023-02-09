Трикотажні сукні, водолазки, білі футболки та не тільки: базові речі, які мають бути у гардеробі у 2023 році (фото)

Ці поради допоможуть вам бути стильною щодня

Актуальний базовий гардероб завжди забезпечує стильний образ виходу у світ. Цей одяг може вільно комбінуватися між собою та підходити під різні стилі. 70% бази – це той одяг, який формує ваш стиль, і лише 30% – це тренди, про які ми вже писали раніше.

Стиліст під ніком uasoulstyle у модному блозі в Інстаграм поділилася корисними порадами щодо складання стильного гардероба, відзначивши модні базові речі та трендові відтінки.

З базових відтінків 2023 року: білий, чорний, сірий, коричневий, беж, синій та їх похідні.

Базові речі 2023 року

Трикотажні сукні/сукні у білизні міді та спідниці міді в однотонних кольорах із тканин залежно від сезону.

Костюми: брючний, трикотажний, прогулянковий, вільного крою у спортивному стилі.

Біла, чорна сорочка – носити можна із джинсами, брюками, спідницями. Як другий шар або під корсети, джемпера, жилети та жакети.

Футболки без принтів легкого крою з правильною довжиною рукава. Доповнить як спортивний, і діловий образ.

Для елегантніших образів вибираємо шовковий топ злегка вільного крою без декору. Базові топи, біла, сіра, чорна, бежева.

Водолазки носимо як самостійну річ чи як частину багатошарових образів.

Вільні по крою піджаки. Ідеальна довжина — що закриває сідниці. Прямий або трохи звужений крій.

Широкі штани прямого крою із високою посадкою. Носимо із взуттям на підборах, з кросівками чи черевиками.

Джинси MOM FIT чудово сідають та приховують недосконалість шляхом високої посадки та свободи в області живота. Джинси прямого крою.

Трикотажні светри вільного крою у базових відтінках.

Тренч, двобортне пальто/пальто халат зі стьобаної тканини, вовни, кашеміру в базових відтінках. Об’ємний пуховик або куртка вільного крою без хутра.

Класичні човники в чорному/бежі, білі кеди, грубі черевики, челсі, лофери, чоботи на низькому ходу або невеликому підборі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно носити піджаки вільного крою. Є свої стилістичні секрети для дівчат невисокого зросту.