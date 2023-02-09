Трикотажні сукні, водолазки, білі футболки та не тільки: базові речі, які мають бути у гардеробі у 2023 році (фото)
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Ці поради допоможуть вам бути стильною щодня
Актуальний базовий гардероб завжди забезпечує стильний образ виходу у світ. Цей одяг може вільно комбінуватися між собою та підходити під різні стилі. 70% бази – це той одяг, який формує ваш стиль, і лише 30% – це тренди, про які ми вже писали раніше.
Стиліст під ніком uasoulstyle у модному блозі в Інстаграм поділилася корисними порадами щодо складання стильного гардероба, відзначивши модні базові речі та трендові відтінки.
З базових відтінків 2023 року: білий, чорний, сірий, коричневий, беж, синій та їх похідні.
Базові речі 2023 року
- Трикотажні сукні/сукні у білизні міді та спідниці міді в однотонних кольорах із тканин залежно від сезону.
- Костюми: брючний, трикотажний, прогулянковий, вільного крою у спортивному стилі.
- Біла, чорна сорочка – носити можна із джинсами, брюками, спідницями. Як другий шар або під корсети, джемпера, жилети та жакети.
- Футболки без принтів легкого крою з правильною довжиною рукава. Доповнить як спортивний, і діловий образ.
- Для елегантніших образів вибираємо шовковий топ злегка вільного крою без декору. Базові топи, біла, сіра, чорна, бежева.
- Водолазки носимо як самостійну річ чи як частину багатошарових образів.
- Вільні по крою піджаки. Ідеальна довжина — що закриває сідниці. Прямий або трохи звужений крій.
- Широкі штани прямого крою із високою посадкою. Носимо із взуттям на підборах, з кросівками чи черевиками.
- Джинси MOM FIT чудово сідають та приховують недосконалість шляхом високої посадки та свободи в області живота. Джинси прямого крою.
- Трикотажні светри вільного крою у базових відтінках.
- Тренч, двобортне пальто/пальто халат зі стьобаної тканини, вовни, кашеміру в базових відтінках. Об’ємний пуховик або куртка вільного крою без хутра.
- Класичні човники в чорному/бежі, білі кеди, грубі черевики, челсі, лофери, чоботи на низькому ходу або невеликому підборі.
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