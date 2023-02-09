Найуніверсальніша річ лютого-2023: стиліст розповіла, з чим модно поєднувати дублянку (фото)

Дізнайтесь, як можна з мінімумом зимових речей стилізувати теплу шубу з овчини

Якщо говорити про найуніверсальнішу річ останнього зимового місяця — це тепла і комфортна шуба з овчини, або як ми називаємо в більшості — дублянка.

Кількості образів вона поступається лише базовому пальту восени, зазначає персональний стиліст Ната Москаленко. Поєднується чудово дублянка з кежуалом, спортивним і натуральним стилем. А якщо це дублянка-авіатор — то ще й з драматичним і романтичним стилем.

"Річ місяця", — підкреслила стиліст. На фото нижче експерт в області моди показала частину стильних образів з дублянкою, яка легко стилізується з іншими речами із зимового гардероба.

Раніше "Телеграф" розповідав про характерні деталі різних фасонів пальта. Макінтош, тренчкот чи може кейп? Оберіть той верхній одяг, який підходить вам по параметрах.

Також ми писали, якого кольору пальто актуально носити у 2023 році. З цією річчю дуже легко збирати повсякденні, вишукані образи, воно не потребує зайвих аксесуарів та багато часу на збирання.