Яке взуття буде в моді цієї весни: тренди, які мають бути в гардеробі вже зараз (фото)
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В новому сезоні кожна зможе знайти те, що їй до вподоби
Якісне та актуальне взуття — один з основних елементів успішного образу. Чи помічали ви колись, що хороша пара черевиків може вивести образ на новий рівень?
В блозі про моду "Школа стилю" експерти назвали і показали на фото "гарячі" тренди взуття весняного сезону 2023 року. Ось які позиції будуть актуальні цієї весни:
- Ковбойські чоботи
- Взуття-панчохи
- Чоботи з анімалістичним принтом
- Ботильйони
- Черевики зі шнурівкою
- Платформа
Раніше "Телеграф" писав, яке зимове взуття в тренді у 2023 році. Найкращі дизайнери модних брендів пропонують вибирати грубі черевики на платформі та ретро-моделі.
Також ми розповідали, які тренди аксесуарів будуть правити цього року. Дизайнери пропонують багато блиску у вигляді паєток, камінців, металізованої шкіри і не тільки.