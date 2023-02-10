В моді — яскраві губи і smoky eyes: топ-7 б‘юті-трендів макіяжу, актуальні в цьому сезоні (фото)
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Ці тренди зараз на піку популярності
Невід’ємна частина будь-якого образу — актуальний макіяж. Вдалий мейкап гарантовано підкреслить переваги і приховає недоліки, омолодить обличчя і зробить його сяючим.
Цього сезону тенденції щодо макіяжу вражають своєю різноманітністю. "Найгарячішими" з них є сім трендів, які є актуальними цієї зими. Які б‘юті-тренди зараз на піку популярності, пишуть у блозі про моду "Школа стилю" в Інстаграмі.
Натуральний макіяж
Яскраві та матові губи
Кольорові тіні
Висвітлені брови
Акцентні стрілки
Активні рум’яна
Smoky eyes
Раніше "Телеграф" писав, які є альтернативи набридлої шапки цього сезону. Дізнайтесь, як можна виглядати модно і бути не схожою на інших в стильних головних уборах.
Також ми розповідали, які модні тренди актуальні у 2023 році. Важливо пам'ятати, що кожен новий тренд – це щось добре забуте старе.