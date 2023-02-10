В моді — яскраві губи і smoky eyes: топ-7 б‘юті-трендів макіяжу, актуальні в цьому сезоні (фото)

Ці тренди зараз на піку популярності

Невід’ємна частина будь-якого образу — актуальний макіяж. Вдалий мейкап гарантовано підкреслить переваги і приховає недоліки, омолодить обличчя і зробить його сяючим.

Цього сезону тенденції щодо макіяжу вражають своєю різноманітністю. "Найгарячішими" з них є сім трендів, які є актуальними цієї зими. Які б‘юті-тренди зараз на піку популярності, пишуть у блозі про моду "Школа стилю" в Інстаграмі.

Натуральний макіяж

Яскраві та матові губи

Кольорові тіні

Висвітлені брови

Акцентні стрілки

Активні рум’яна

Smoky eyes

Раніше "Телеграф" писав, які є альтернативи набридлої шапки цього сезону. Дізнайтесь, як можна виглядати модно і бути не схожою на інших в стильних головних уборах.

Також ми розповідали, які модні тренди актуальні у 2023 році. Важливо пам'ятати, що кожен новий тренд – це щось добре забуте старе.