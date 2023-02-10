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В моді — яскраві губи і smoky eyes: топ-7 б‘юті-трендів макіяжу, актуальні в цьому сезоні (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Smoky eyes - один із головних трендів мейкапу у 2023 році
Smoky eyes - один із головних трендів мейкапу у 2023 році. Фото freepik.com

Ці тренди зараз на піку популярності

Невід’ємна частина будь-якого образу — актуальний макіяж. Вдалий мейкап гарантовано підкреслить переваги і приховає недоліки, омолодить обличчя і зробить його сяючим.

Цього сезону тенденції щодо макіяжу вражають своєю різноманітністю. "Найгарячішими" з них є сім трендів, які є актуальними цієї зими. Які б‘юті-тренди зараз на піку популярності, пишуть у блозі про моду "Школа стилю" в Інстаграмі.

Натуральний макіяж

Натуральний макіяж

Яскраві та матові губи

Яскраві та матові губи

Кольорові тіні

Кольорові тіні

Висвітлені брови

Висвітлені брови

Акцентні стрілки

Акцентні стрілки

Активні рум’яна

Активні рум’яна

Smoky eyes

Smoky eyes

Раніше "Телеграф" писав, які є альтернативи набридлої шапки цього сезону. Дізнайтесь, як можна виглядати модно і бути не схожою на інших в стильних головних уборах.

Також ми розповідали, які модні тренди актуальні у 2023 році. Важливо пам'ятати, що кожен новий тренд – це щось добре забуте старе.

Теги:
#Мода #Макіяж #Тренди