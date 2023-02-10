4 тренди взуття, які врятують ваш образ в холодну пору і виділять з натовпу (фото)

Дізнайтесь, на що варто звернути увагу, якщо хочете бути "на стилі" і в комфорті

Не дивлячись на війну, всі україночки хочуть виглядати стильно. Особливо зараз ціниться комфорт і здатність одягу чи взуття зігріти в холодну пору, особливо при теперішніх зимних морозах.

Персональний стиліст та інфлюенсер Liza Balizka назвала чотири найголовніші і найгарячіші тренди зимового взуття, які ідеально підходять для теплих образів в цьому сезоні. Звернути увагу модницям варто на уггі, чоботи сріблястих відтінків, на високій платформі та каблуку, і moon boots. Вони гарантовано виділять вас з натовпу.

1. Ugg

Так, взуття з 2014 року знову у тренді, найбільшу увагу слід приділити позиціям на платформі.

2. Чоботи у сріблясто-металевих відтінках

3. Чоботи на високій платформі та каблуку

4. Moon boots

Ці зручні красунчики кожного року стають все популярніше.

Раніше "Телеграф" писав, які тренди взуття будуть актуальними вже цієї весни. Не обділяйте увагою ковбойські чоботи, чоботи з анімалістичним принтом і ще декілька "гарячих" трендів 2023-ого.