Стиліст назвала найголовніший стиль цього сезону: що таке Casual comfort і як він виглядає (фото)

Модні тенденції зміщуються в бік нової чутливості і комфорту

Останні сезони були наповнені естетикою Y2K (мода початку 2000-х). Але, попри те, що вона і досі залишається з нами, в прийдешньому сезоні все більшим стає фокус на чутливості та комфорті.

Останні колекції, представлені га подіумах, на здивування, були саме комфортними та подекуди повсякденними, зазначає персональний стиліст Ольга Літвінова. Звичайно, не всі образи з показів можливо назвати "спокійними". Не обходиться без ексцентричних та сміливих трендів, наприклад, тренд на труси поверх колготок.

Наразі вцілому спостерігається тенденція саме до комфорту. І стиль Casual comfort точно вривається в топ. Нижче представлена добірка стильних образів саме в стилі Casual comfort.

Український стиліст Ольга Літвінова

Раніше "Телеграф" писав, які модні тренди актуальні у 2023 році. Важливо пам'ятати, що кожен новий тренд – це щось добре забуте старе.