Топ-10 стрижок для різних типів обличчя: від класичного боба до "вовчиці"
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Правильна зачіска може омолодити та приховати недоліки
При виборі зачіски важливо звертати увагу не лише на тренди, а й на особливості вашої форми обличчя. Для кожного з типів є свої варіанти стрижок, які акуратно відводять акцент з будь-яких нерівностей та недоліків на переваги.
Зазвичай форми обличчя ділять на чотири види: кругле, овальне, трикутне та квадратне. Правильно підібрана стрижка підійде кожному з цих типів. У 2023 році на піку трендів саме короткі стрижки, починаючи від піксі та бобів і закінчуючи чубчиком-бахромою та "вовчою стрижкою", пише glam.
Як визначити тип обличчя
Дізнатися, яка форма обличчя, допоможуть невеликі орієнтири. Яка у вас найширша частина особи? Вилиці — мабуть, у вас кругле обличчя. Лоб? Ви володарка овалу. Сильна лінія підборіддя зазвичай означає, що у вас є квадратна форма обличчя. Серцеподібна або трикутна форма передбачає, що лоб і лінія волосся ширші за низ обличчя, як і вилиці, підборіддя — вузьке або загострене.
Короткі стрижки для різних форм обличчя
Стрижка піки добре виглядає на різних типах обличчя, особливо круглому. Жінкам з овальним та серцеподібним обличчям також можна вибирати цей варіант.
Боб — ідеальний вибір для серцеподібної форми обличчя. Якщо не боїтеся підкреслити підборіддя, то "квадрату" боб теж підійде.
Така коротка стрижка чудово виглядає на обличчях у формі квадрата. Та й дівчатам із круглим обличчям таке обрамлення волосся імпонує.
Боб із боковим проділом йде практично всім. Якщо у вас кругле обличчя, то краще, щоб волосся доходило до плечей.
Французький боб, як правило, трохи коротший за класичний, стрижеться приблизно на рівні підборіддя і має чубчик. Обличчя овальної форми пасують до всіх варіацій боба, включаючи цей.
Додавання чубчика до короткої зачіски — чудовий спосіб підкреслити риси обличчя, які вам подобаються, або применшити ті, які ви не хотіли б виділяти. Боб з таким чубчиком згладить кути квадратного обличчя.
Чубчик-шторка — тренд сезону. Але краще уникати такої стрижки для круглих облич та квадратної лінії підборіддя.
Короткі рвані локони з проділом посередині чудово підійдуть обличчям-квадратам. Можете додати легкий чубчик, щоб пом’якшити вилиці, або прямий чубок, щоб привернути увагу до чола, додавши симетрії до обличчя.
Завдяки TikTok "вовча стрижка" стала однією з найпопулярніших зачісок цього сезону. Найприємніше те, що вона чудово виглядає на волоссі будь-якої довжини. Чудово підійде овалу та серцю.
Ультракоротка стрижка – сміливий вибір. Можете сміливо голити волосся, якщо у вас м’які риси обличчя овальної чи круглої форми.
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