Must-have жіночого гардероба: Андре Тан розповів про 7 трендових фасонів білої сорочки (відео)

Фасони цього універсального одягу мають різну довжину і тип крою

Легка біла сорочка ще жодного разу не залишала модні вершини. І це не дивно, адже вона — найуніверсальніша річ, яку тільки можна придумати!

Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину і тип крою, зазначає український дизайнер Андре Тан. Експерт в області моди рекомендує придивитися до наступних моделей білої сорочки у 2023 році:

Довга сорочка прямого крою. Біла сорочка oversize. Коротка біла сорочка — мода на crop довжину сьогодні "біля керма". Лляна сорочка на літо — блаженство і комфорт "в одному флаконі". Класична чоловіча сорочка — вона ж сорочка бойфренда, яка розкішно сидить на жіночій фігурі. Сукня-сорочка. Асиметрична сорочка.

Раніше Андре Тан розповів, які п'ять модних трендів будуть актуальними у 2023 році. Деякі з них перекочували до нас з минулих сезонів.