Must-have жіночого гардероба: Андре Тан розповів про 7 трендових фасонів білої сорочки (відео)
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Фасони цього універсального одягу мають різну довжину і тип крою
Легка біла сорочка ще жодного разу не залишала модні вершини. І це не дивно, адже вона — найуніверсальніша річ, яку тільки можна придумати!
Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину і тип крою, зазначає український дизайнер Андре Тан. Експерт в області моди рекомендує придивитися до наступних моделей білої сорочки у 2023 році:
- Довга сорочка прямого крою.
- Біла сорочка oversize.
- Коротка біла сорочка — мода на crop довжину сьогодні "біля керма".
- Лляна сорочка на літо — блаженство і комфорт "в одному флаконі".
- Класична чоловіча сорочка — вона ж сорочка бойфренда, яка розкішно сидить на жіночій фігурі.
- Сукня-сорочка.
- Асиметрична сорочка.
Раніше Андре Тан розповів, які п'ять модних трендів будуть актуальними у 2023 році. Деякі з них перекочували до нас з минулих сезонів.