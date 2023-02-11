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Must-have жіночого гардероба: Андре Тан розповів про 7 трендових фасонів білої сорочки (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Біла сорочка - найуніверсальніша річ Новина оновлена 11 лютого 2023, 19:49
Біла сорочка - найуніверсальніша річ. Фото freepik.com

Фасони цього універсального одягу мають різну довжину і тип крою

Легка біла сорочка ще жодного разу не залишала модні вершини. І це не дивно, адже вона — найуніверсальніша річ, яку тільки можна придумати!

Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину і тип крою, зазначає український дизайнер Андре Тан. Експерт в області моди рекомендує придивитися до наступних моделей білої сорочки у 2023 році:

  1. Довга сорочка прямого крою.
  2. Біла сорочка oversize.
  3. Коротка біла сорочка — мода на crop довжину сьогодні "біля керма".
  4. Лляна сорочка на літо — блаженство і комфорт "в одному флаконі".
  5. Класична чоловіча сорочка — вона ж сорочка бойфренда, яка розкішно сидить на жіночій фігурі.
  6. Сукня-сорочка.
  7. Асиметрична сорочка.

Раніше Андре Тан розповів, які п'ять модних трендів будуть актуальними у 2023 році. Деякі з них перекочували до нас з минулих сезонів.

Теги:
#Мода #Андре Тан #Сорочка #Біла сорочка