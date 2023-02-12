Балетки, карго та ще сім трендів цієї весни: ці речі терміново потрібно додати до гардеробу (фото)

Настав час переглянути свій гардероб і додати туди кілька актуальних атрибутів

Наближається весна, а отже можна зайнятися своїм гардеробом. Цього сезону в моду повертаються деякі тенденції, які стали хітами у минулих роках. Інші ж стильні позиції щойно беруть на озброєння інфлюєнсери та стрітстайлери.

Про головні тренди весни-2023 розповідає стилістка Валерія Павлова в Інстаграм. Модна експертка у своєму блозі виділяє щонайменше дев’ять актуальних тенденцій, які стосуються як взуття, так і одягу.

Топ-9 трендів весни 2023 року, на думку стилістки:

Напівпрозорий топ. Тренд на прозорість залишається популярним ще з минулих сезонів.

Шкіряна куртка з потертостями. Така річ чудово впишеться у весняні образи.

Балетки. Цей зручний варіант взуття знову у моді.

Речі синьо-кобальтового кольору. Сукні, світшоти або сумки такого відтінку стануть акцентами вашого вбрання в будь-яку погоду.

Сумка із накладними кишенями. Хороший варіант для тих, хто любить вмістити в сумку якнайбільше дрібниць.

Мінімалістичне максіпальто. Довжина максі все ще залишається на вершині тенденцій.

Спідниця із високим вирізом. Різні вирізи — тренд весни, тож такий фасон спідниці обов’язково варто додати в гардероб.

Штани карго – урізноманітнюють палітру штанів у вашому стилістичному арсеналі.

Сорочка, але не проста, а цікавого крою.

Прозорість – супертренд

Максі — наймодніша зараз довжина

Альтернатива звичайній косусі

Модна сумка

Карго залишаються в моді

Який соковитий колір

Виріз додасть пікантності образу

Балетки повернулися до трендів

Незвичайний крій вітається

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