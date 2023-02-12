Балетки, карго та ще сім трендів цієї весни: ці речі терміново потрібно додати до гардеробу (фото)
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Настав час переглянути свій гардероб і додати туди кілька актуальних атрибутів
Наближається весна, а отже можна зайнятися своїм гардеробом. Цього сезону в моду повертаються деякі тенденції, які стали хітами у минулих роках. Інші ж стильні позиції щойно беруть на озброєння інфлюєнсери та стрітстайлери.
Про головні тренди весни-2023 розповідає стилістка Валерія Павлова в Інстаграм. Модна експертка у своєму блозі виділяє щонайменше дев’ять актуальних тенденцій, які стосуються як взуття, так і одягу.
Топ-9 трендів весни 2023 року, на думку стилістки:
- Напівпрозорий топ. Тренд на прозорість залишається популярним ще з минулих сезонів.
- Шкіряна куртка з потертостями. Така річ чудово впишеться у весняні образи.
- Балетки. Цей зручний варіант взуття знову у моді.
- Речі синьо-кобальтового кольору. Сукні, світшоти або сумки такого відтінку стануть акцентами вашого вбрання в будь-яку погоду.
- Сумка із накладними кишенями. Хороший варіант для тих, хто любить вмістити в сумку якнайбільше дрібниць.
- Мінімалістичне максіпальто. Довжина максі все ще залишається на вершині тенденцій.
- Спідниця із високим вирізом. Різні вирізи — тренд весни, тож такий фасон спідниці обов’язково варто додати в гардероб.
- Штани карго – урізноманітнюють палітру штанів у вашому стилістичному арсеналі.
- Сорочка, але не проста, а цікавого крою.
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