Незвичайні фактури, яскраві кольори та принти: стильні прийоми, як виглядати бездоганно (фото)

Особливий шик 2023 — яскравий колір в аксесуарах

Щоб виглядати стильно та модно, необов’язково скуповувати у свій гардероб лише брендові трендові речі з останніх модних колекцій. Достатньо дотримуватись правильних стилістичних прийомів, які дозволять вам притягувати погляди навколишніх.

Про вісім стильних способів, як одягатися, стильно розповіла стиліст Катерина Дорошенко у своєму модному блозі в Інстаграм. Дотримуйтесь цих порад, і ви виглядатимете бездоганно.

Модні прийоми, як одягатися стильно

Яскраве пальто.

Можна носити не лише з підборами, та й з кросівками. Найкраще яскраве пальто поєднується зі спокійним одягом (бежеві, сірі, чорні, білі тони).

Яскраві аксесуари як акцент

Якщо ви не готові носити яскраве пальто, спробуйте додати яскраві акценти як аксесуари (шапка, шарф, сумка, взуття). Тоді вибирайте весь одяг у нейтральних кольорах, а один або кілька аксесуарів у яскравому кольорі.

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Незвичайні фактури

Цілком необов’язково мати в гардеробі речі яскравих кольорів, це можуть бути речі нейтральних відтінків, але з цікавою фактурою. Це хороший варіант для тих, хто соромиться одягатися яскраво. Вибирайте одяг глухих, сірих чи темних тонів із об’ємною фактурою. Чим незвичайніша в’язка або деталі обробки, тим цікавіший образ.

Незвичайний піджак

Це може бути як піджак у чоловічому стилі, так і жіночний жакет у стилі Chanel. Поєднуючи його з базовим одягом (джинси, легінси, сорочка, спідниця), комплект виглядатиме дуже цікаво.

Яскраве взуття

Взимку практично всі носять стандартні коричнево-чорні черевики чи чоботи. Якщо ви виберете будь-який інший колір взуття, ваш образ виглядатиме зовсім інакше. Раджу вибирати універсальні базові моделі взуття, але у незвичайних кольорах.

Гра із шарами одягу

Зараз саме час додати багатошаровість у ваші образи. Уникайте звичайних схем комплектів: джинси+ светр або спідниця+трикотажна кофта. Спробуйте одягнути жилет на кофту, водолазку під сорочку чи легінси під спідницю. Чим незвичайніше поєднання, тим цікавіший образ.

Шкіряний одяг

Поєднуйте шкіряні речі між собою, щоб створити по-справжньому модний образ.

Раніше стилісти назвали головні тренди взуття 2023 року. Вони гарантовано виділять вас із натовпу. Також "Телеграф" розповідав, які б’юті-тренди макіяжу актуальні цього сезону. Модні тенденції вражають своєю різноманітністю.