Незвичайні фактури, яскраві кольори та принти: стильні прийоми, як виглядати бездоганно (фото)
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Особливий шик 2023 — яскравий колір в аксесуарах
Щоб виглядати стильно та модно, необов’язково скуповувати у свій гардероб лише брендові трендові речі з останніх модних колекцій. Достатньо дотримуватись правильних стилістичних прийомів, які дозволять вам притягувати погляди навколишніх.
Про вісім стильних способів, як одягатися, стильно розповіла стиліст Катерина Дорошенко у своєму модному блозі в Інстаграм. Дотримуйтесь цих порад, і ви виглядатимете бездоганно.
Модні прийоми, як одягатися стильно
- Яскраве пальто.
Можна носити не лише з підборами, та й з кросівками. Найкраще яскраве пальто поєднується зі спокійним одягом (бежеві, сірі, чорні, білі тони).
- Яскраві аксесуари як акцент
Якщо ви не готові носити яскраве пальто, спробуйте додати яскраві акценти як аксесуари (шапка, шарф, сумка, взуття). Тоді вибирайте весь одяг у нейтральних кольорах, а один або кілька аксесуарів у яскравому кольорі.
- Більше принтів
- Незвичайні фактури
Цілком необов’язково мати в гардеробі речі яскравих кольорів, це можуть бути речі нейтральних відтінків, але з цікавою фактурою. Це хороший варіант для тих, хто соромиться одягатися яскраво. Вибирайте одяг глухих, сірих чи темних тонів із об’ємною фактурою. Чим незвичайніша в’язка або деталі обробки, тим цікавіший образ.
- Незвичайний піджак
Це може бути як піджак у чоловічому стилі, так і жіночний жакет у стилі Chanel. Поєднуючи його з базовим одягом (джинси, легінси, сорочка, спідниця), комплект виглядатиме дуже цікаво.
- Яскраве взуття
Взимку практично всі носять стандартні коричнево-чорні черевики чи чоботи. Якщо ви виберете будь-який інший колір взуття, ваш образ виглядатиме зовсім інакше. Раджу вибирати універсальні базові моделі взуття, але у незвичайних кольорах.
- Гра із шарами одягу
Зараз саме час додати багатошаровість у ваші образи. Уникайте звичайних схем комплектів: джинси+ светр або спідниця+трикотажна кофта. Спробуйте одягнути жилет на кофту, водолазку під сорочку чи легінси під спідницю. Чим незвичайніше поєднання, тим цікавіший образ.
- Шкіряний одяг
Поєднуйте шкіряні речі між собою, щоб створити по-справжньому модний образ.
Раніше стилісти назвали головні тренди взуття 2023 року. Вони гарантовано виділять вас із натовпу. Також "Телеграф" розповідав, які б’юті-тренди макіяжу актуальні цього сезону. Модні тенденції вражають своєю різноманітністю.