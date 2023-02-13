Як створити виграшні луки дівчатам маленького зросту: поради, що допоможуть виглядати на всі 100% (фото)

7 корисних порад, як стильно одягатись дівчатам зі зростом 162 см і нижче

У модній індустрії є такий термін, як petite. Він означає розмір одягу, розроблений спеціально для жінок невеликого зросту, а саме 162 см і нижче.

Так, як в Україні майже не знайти секцій, де продається одяг виключно для petite, стиліст з ніком watchingukraine підготувала лайфхаки, як створити виграшні образи з невеликим зростом та завжди виглядати на всі 100%!

1. Підкреслюйте талію

Лук з ременем на талії — це простий спосіб уникнути перевантаження маленької фігури. Додавайте ремінь до більш розслаблених форм, як-от піджак або сукня.

2. Носіть короткі спідниці та сукні з туфлями чи черевиками з гострим мисом

Краса цього луку полягає в його простоті. В туфлях або чоботах з гострим носом є щось таке, що спрямовує погляди вниз і може зробити ноги трохи довшими.

3. Носіть штани/брюки із завищеною талією

Все, що має завищену талію, є перевагою для мініатюрних жінок. Висока посадка створює ілюзію довгих ніг, підкреслюючи при цьому талію.

4. Не нехтуйте підшиванням речей

Речі з достатнім об’ємом — це запорука актуального лука, але ж треба завжди пам’ятати, що вдала довжина — це не менш важливий показник. Пам'ятайте: майже весь одяг відшивається на середній зріст, тобто 170 см і вище, якщо ви не купуєте в petite відділі.

5. Якщо сумніваєтеся, одягніться в монохром

Монохромні луки — фаворити дівчат невисокого зросту. Різні кольори часто можуть підкреслити коротший торс або ноги.

6. Інвестуйте в пальто довжини максі

Обтічний силует завжди зробить вас візуально вищою. Плюс довге пальто миттєво робить будь-який образ елегантнішим. Пам'ятайте: багато пальт довжини міді будь-якого сегмента будуть достатньо довгими для petite розмірів.

7. Не недооцінюйте низькі підбори

Ні для кого не секрет, що носіння підборів зробить вас вищою. Але якщо ви терпіти не можете високі підбори, то kitten heel — це те, що вам потрібно, тим паче вони зараз мега актуальні.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно підібрати пальта дівчатам з невисоким зростом. Стилісти виділили п’ять основних правил.