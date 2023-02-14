Нереально високі ботфорти, ботильйони і ще три тренди цієї весни: яке взуття варто додати до гардеробу (фото)

Цього сезону дизайнери порадували зручними та красивими ідеями щодо взуття

При формуванні весняного образу важливо звертати увагу на останні тенденції, зокрема щодо взуття. Які чоботи та черевики вибрати на весну 2023 року – головне питання для багатьох модниць зараз.

Про тренди на взуття у весняно-осінньому сезоні цього року докладно розповідає українська стилістка Мирослава Грицак у своєму блозі про стиль в Інстаграм. Модна експертка пропонує звернути увагу на щонайменше п’ять актуальних варіантів.

За словами Грицак, у 2023 році на піку популярності буде гострий та квадратний мис, а також трохи скошений квадрат. Але це зовсім не означає, що інший фасон взуття не можна носити, додала стилістка.

Топ-5 трендових фасонів взуття навесні-2023:

Чоботи до коліна у стилі 90-х. Так-так, естетика минулих років продовжує завойовувати симпатії інфлюенсерів і стрітстайлерів.

Дуже високі ботфорти. Такі чоботи давно модні, але тепер вони стали ще довшими.

Ботильйони на масивній платформі. Ефектне взуття, яке підкреслить будь-який ваш образ цієї весни.

Чоботи та черевики на масивній підошві. Виглядає красиво, та й калюжі й бруд у цьому взутті зможете подолати без проблем.

Ботильйони-сітка. Більш святковий варіант. Відмінне рішення, якщо хочеться, щоб взуття стало акцентом образу.

90-ті повертаються

Чим вище, тим краще

Масивна платформа – тренд

Стильне весняне взуття

Екстравагантний вибір

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