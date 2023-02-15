Мастхеви 2023 року: речі, які обов’язково мають бути у вашому гардеробі (фото)
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Стильні тренди, які підійдуть на будь-який зріст та фігуру
Незабаром закінчиться зима, і з-під теплих пуховиків почнуть з’являтися перші модні весняні тренди, багато з яких повернулися до нас з минулих років. Ми підготували для вас список модних мастхевів 2023 року, які необхідно додати до свого гардероба.
Списком цього трендів у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася український стиліст Олександра Крамська. Модний експерт виділила чотири модні тенденції, які 100% сподобаються кожній дівчині.
Мастхеви 2023 року: топ-4 тренди
- Бомбери — вони були на піку своєї популярності кілька років тому, і ось знову настав час діставати їх з шафи, щоб знову бути в тренді.
- Джинсові спідниці максі/міді довжини — це універсальний предмет гардеробу, який насправді можна підлаштувати під безліч образів, у тому числі святкових. Щобільше, довжина максі дозволяє нам одягати спідницю у досить холодну погоду.
- Штани карго, особливо на низькій посадці з кроп топами та кедами — це класика. Але еклектичні поєднання цікавіші, тому можемо одягати з ними каблуки, блузи, жакети в діловому стилі, доповнюючи досить яскравими аксесуарами.
- Балетки — зручний і одночасно витончений варіант взуття, який можна поєднувати з абсолютно різноманітними образами: від повсякденного та розслабленого до стриманого та ділового.
Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Потрібно ознайомитися з прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.