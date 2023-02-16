Два міфи про сукні міді: які фасони спотворюють вашу фігуру (фото)
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Стилістка розкрила секрети створення ідеального образу із сукнею довжини міді
Щодо одягу існує безліч міфів, наприклад, багато хто вважає, що вільний фасон додає зайве. Насправді ж сукня такого крою може зробити образ повітряним та жіночним. А от крій, що облягає, іноді лише випинає недоліки фігури.
Про те, яку сукню міді вибрати на весну 2023 року, йдеться в блозі про стиль sv_style в Інстаграм. Стилістка розповіла про два головні міфи з цієї тематики. Якщо знати невеликі стилістичні нюанси, то можна вибрати сукню, яка підкреслить переваги фігури та приховає недоліки.
Міф №1: сукня по фігурі підкреслює форми
Насправді деякі фасони, що облягають, можуть спотворювати вашу фігуру, підкреслюючи всі нерівності через тонкий матеріал. Стилістка рекомендує вибирати рубчик середньої щільності та в’язки: так вам вдасться зберегти пропорції фігури.
Крім того, уникайте тонких тканин. Згодом сукня витягнеться і втратить свою привабливість. А ще модна експертка закликає не брати акрил, бо він не гріє, і 100% поліестер — не дає тілу дихати.
Міф №2: вільний фасон збільшує
За словами стилістки, сукня напівприталеного крою додасть образу легкості, а також підкреслить жіночність форм. Її легко поєднувати з базовими аксесуарами (особливо добре виглядає пасок на талії), верхнім одягом.
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