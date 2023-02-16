Два міфи про сукні міді: які фасони спотворюють вашу фігуру (фото)

Стилістка розкрила секрети створення ідеального образу із сукнею довжини міді

Щодо одягу існує безліч міфів, наприклад, багато хто вважає, що вільний фасон додає зайве. Насправді ж сукня такого крою може зробити образ повітряним та жіночним. А от крій, що облягає, іноді лише випинає недоліки фігури.

Про те, яку сукню міді вибрати на весну 2023 року, йдеться в блозі про стиль sv_style в Інстаграм. Стилістка розповіла про два головні міфи з цієї тематики. Якщо знати невеликі стилістичні нюанси, то можна вибрати сукню, яка підкреслить переваги фігури та приховає недоліки.

Міф №1: сукня по фігурі підкреслює форми

Насправді деякі фасони, що облягають, можуть спотворювати вашу фігуру, підкреслюючи всі нерівності через тонкий матеріал. Стилістка рекомендує вибирати рубчик середньої щільності та в’язки: так вам вдасться зберегти пропорції фігури.

Крім того, уникайте тонких тканин. Згодом сукня витягнеться і втратить свою привабливість. А ще модна експертка закликає не брати акрил, бо він не гріє, і 100% поліестер — не дає тілу дихати.

Тонка тканина — поганий вибір

Яскравий колір не завжди виглядає добре

Правильна стилізація дуже важлива

Міф №2: вільний фасон збільшує

За словами стилістки, сукня напівприталеного крою додасть образу легкості, а також підкреслить жіночність форм. Її легко поєднувати з базовими аксесуарами (особливо добре виглядає пасок на талії), верхнім одягом.

Не бійтеся вільних фасонів

Різниця помітна відразу

Універсальна сукня

Підійде до будь-якого взуття

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