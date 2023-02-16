Рус

Два міфи про сукні міді: які фасони спотворюють вашу фігуру (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сукня – обов’язковий елемент весняного гардеробу Новина оновлена 16 лютого 2023, 12:52
Сукня – обов’язковий елемент весняного гардеробу. Фото marieclaire.co.uk

Стилістка розкрила секрети створення ідеального образу із сукнею довжини міді

Щодо одягу існує безліч міфів, наприклад, багато хто вважає, що вільний фасон додає зайве. Насправді ж сукня такого крою може зробити образ повітряним та жіночним. А от крій, що облягає, іноді лише випинає недоліки фігури.

Про те, яку сукню міді вибрати на весну 2023 року, йдеться в блозі про стиль sv_style в Інстаграм. Стилістка розповіла про два головні міфи з цієї тематики. Якщо знати невеликі стилістичні нюанси, то можна вибрати сукню, яка підкреслить переваги фігури та приховає недоліки.

Міф №1: сукня по фігурі підкреслює форми

Насправді деякі фасони, що облягають, можуть спотворювати вашу фігуру, підкреслюючи всі нерівності через тонкий матеріал. Стилістка рекомендує вибирати рубчик середньої щільності та в’язки: так вам вдасться зберегти пропорції фігури.

Крім того, уникайте тонких тканин. Згодом сукня витягнеться і втратить свою привабливість. А ще модна експертка закликає не брати акрил, бо він не гріє, і 100% поліестер — не дає тілу дихати.

Сукня міді облягаюча
Тонка тканина — поганий вибір
Образ з рожевим платтям
Яскравий колір не завжди виглядає добре
Образ з рожевим платтям
Правильна стилізація дуже важлива

Міф №2: вільний фасон збільшує

За словами стилістки, сукня напівприталеного крою додасть образу легкості, а також підкреслить жіночність форм. Її легко поєднувати з базовими аксесуарами (особливо добре виглядає пасок на талії), верхнім одягом.

Сукня міді вільного крою
Не бійтеся вільних фасонів
Образи з сукнями міді
Різниця помітна відразу
Образ із сукнею бежевого кольору
Універсальна сукня
Образ з бежевим платтям
Підійде до будь-якого взуття

Раніше "Телеграф" розповідав про головний тренд сезону колорблок. Стиліст пояснив усі нюанси створення яскравого образу навесні 2023 року.

Теги:
#Мода #Стиль #Плаття