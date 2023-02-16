Топ-5 трендових суконь на будь-який смак: що буде модною цієї весни (фото)

Чим тепліше ставатиме на вулиці, тим більше модницям захочеться одягати сукні

Настав час переглянути гардероб і підготуватися до весни, до того ж, велика кількість трендів цього сезону приємно вражає. Не обійтися цього року без однієї стильної сукні (а краще кількох). Цей елемент підкреслить жіночність, та й залежно від крою може бути досить універсальним.

Про найтрендовіші сукні навесні 2023 року детальніше розповідає блог української стилістки Мирослави Грицак в Інстаграм. Модна експертка пропонує звернути увагу щонайменше на п’ять гарячих тенденцій. Фасон, колір, принт і тканину кожна модниця може підібрати на свій смак.

У топ-5 модних суконь весни-2023 опинилися:

Дуже короткі міні сукні. Ця довжина продовжує завойовувати подіуми та серця сміливих модниць. Як тільки на вулиці стане тепло, обов’язково вигуляйте образ із такого крою сукнею.

Ця довжина продовжує завойовувати подіуми та серця сміливих модниць. Як тільки на вулиці стане тепло, обов’язково вигуляйте образ із такого крою сукнею. Шкіряні сукні. Шкіра вже давно стала базовим матеріалом. Лук зі шкіряною сукнею зробить із вас королеву стилю цього сезону.

Шкіра вже давно стала базовим матеріалом. Лук зі шкіряною сукнею зробить із вас королеву стилю цього сезону. Романтичні сукні з квітковим принтом. Істинно весняний елемент гардеробу. Але якщо застилізувати з грубим взуттям та масивними аксесуарами, отримайте зухваліший аутфіт.

Істинно весняний елемент гардеробу. Але якщо застилізувати з грубим взуттям та масивними аксесуарами, отримайте зухваліший аутфіт. Сукні з тваринним принтом. Анімалістичне забарвлення все ще залишається актуальним. Леопард, зебра, змія – вибір за вами.

Анімалістичне забарвлення все ще залишається актуальним. Леопард, зебра, змія – вибір за вами. Блискучі сукні. І хоча новорічні свята давно позаду, металік все ще значиться у трендах. Тому не бійтеся блиску та яскравості цієї весни.

Довжина міні - тренд

Шкіра — чудовий вибір

Істинно весняні образи

Леопард, зебра чи змія...

Металик не втрачає позицій

Раніше "Телеграф" розповідав, як підібрати правильний фасон сукні довжини міді на весну. Іноді ми спотворюємо свою фігуру, якщо слідуємо міфам. Приміром, що трикотажне плаття, яке облягає, підкреслює фігуру.