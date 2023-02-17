Головні тренди для чоловіків у 2023-му: що в моді для сильної статі навесні (фото)

Стиліст назвав тренди весни, які вже набирають обертів

Нам пощастило жити в епоху, коли чоловіча мода максимально різноманітна й із кожним роком стає все менш упередженою. Кожен може обирати стиль собі до душі, проявляти індивідуальність та характер.

Чоловіки у "класиці"- це красиво, в streetwear — дуже модно, в яскравих кольорах — фантастично, в андрогінних силуетах — круто, підкреслює український стиліст Матвій Калугін. Якщо ж говорити про тренди на весну для чоловіків, то їх дуже багато і майже усюди вони дублюють жіночі. У сі вони є — унісекс.

На що ж варто звернути увагу хлопцям навесні 2023 року

Фактурні бомбери. Бомбери міцно увійшли до чоловічого гардероба, адже вони практичні та стильні. Цієї весни бренди роблять акцент на розширенні номенклатури фактур: вовна, овчина, вініл та вельвет зустрічатимуться частіше.

Вкорочені куртки. З ними можна класно попрацювати з пропорціями, особливо якщо поєднати з широкими штанами.

"Іржавий" денім. Вінтажного вигляду, неначе цю куртку чи джинси знайшли на горищі. Актуально поєднувати як з гранжем, так і з контрастними стилями.

Штани карго. Цього сезону вони стають ще більш різноманітними. Це будуть як спадаючі карго з костюмної тканини, так і baggy jeans з купою карманів.

Кроп топ + низька посадка. Буде виглядати комплементарно на високих хлопцях. Створює акцент на талії, але також може візуально вкорочувати ноги.

Широкі штани + низькі кросівки. Акуратні, ледь помітні, з контрастною підошвою, подібні до Adidas Samba чи Gazelle.

Жилет на голе тіло. Підтягнуті хлопці можуть похизуватися своїми руками. На голе тіло можна вдягнути як оверсайзний жилет, так і більш приталений.

Великі, м‘які сумки. Це шопери, хобо або масивні сумки-кросбоді. З матеріалів краще поглянути на шкіру та нейлон.

Панами зі стрічками. Привнесуть в образи нотку інфантилізму або ж романтики. Цікавий аксесуар на весну й літо.

Раніше стиліст розповів про найяскравіший тренд цього сезону — колорблок. В матеріалі — стильні ідеї для образів як для чоловіків, так і для жінок.