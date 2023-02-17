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Головні тренди для чоловіків у 2023-му: що в моді для сильної статі навесні (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мода для чоловіків у 2023 році - що буде у списку трендів цієї весни
Мода для чоловіків у 2023 році - що буде у списку трендів цієї весни. Фото freepik.com

Стиліст назвав тренди весни, які вже набирають обертів

Нам пощастило жити в епоху, коли чоловіча мода максимально різноманітна й із кожним роком стає все менш упередженою. Кожен може обирати стиль собі до душі, проявляти індивідуальність та характер.

Чоловіки у "класиці"- це красиво, в streetwear — дуже модно, в яскравих кольорах — фантастично, в андрогінних силуетах — круто, підкреслює український стиліст Матвій Калугін. Якщо ж говорити про тренди на весну для чоловіків, то їх дуже багато і майже усюди вони дублюють жіночі. У сі вони є — унісекс.

На що ж варто звернути увагу хлопцям навесні 2023 року

Фактурні бомбери. Бомбери міцно увійшли до чоловічого гардероба, адже вони практичні та стильні. Цієї весни бренди роблять акцент на розширенні номенклатури фактур: вовна, овчина, вініл та вельвет зустрічатимуться частіше.

Фактурні бомбери

Вкорочені куртки. З ними можна класно попрацювати з пропорціями, особливо якщо поєднати з широкими штанами.

Вкорочені куртки

"Іржавий" денім. Вінтажного вигляду, неначе цю куртку чи джинси знайшли на горищі. Актуально поєднувати як з гранжем, так і з контрастними стилями.

Іржавий денім

Штани карго. Цього сезону вони стають ще більш різноманітними. Це будуть як спадаючі карго з костюмної тканини, так і baggy jeans з купою карманів.

Штани карго

Кроп топ + низька посадка. Буде виглядати комплементарно на високих хлопцях. Створює акцент на талії, але також може візуально вкорочувати ноги.

Кроп топ низька посадка

Широкі штани + низькі кросівки. Акуратні, ледь помітні, з контрастною підошвою, подібні до Adidas Samba чи Gazelle.

Широкі штани низькі кросівки

Жилет на голе тіло. Підтягнуті хлопці можуть похизуватися своїми руками. На голе тіло можна вдягнути як оверсайзний жилет, так і більш приталений.

Жилет на голе тіло

Великі, м‘які сумки. Це шопери, хобо або масивні сумки-кросбоді. З матеріалів краще поглянути на шкіру та нейлон.

Великі, м‘які сумки

Панами зі стрічками. Привнесуть в образи нотку інфантилізму або ж романтики. Цікавий аксесуар на весну й літо.

Панами зі стрічками

Раніше стиліст розповів про найяскравіший тренд цього сезону — колорблок. В матеріалі — стильні ідеї для образів як для чоловіків, так і для жінок.

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#Чоловіки #Мода #Тренди