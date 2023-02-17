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Тотал-денім, низька посадка та зміїний принт: тренди, які будуть на піку популярності у 2023 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модні тренди 2023 року — топ-10 Новина оновлена 17 лютого 2023, 11:17
Модні тренди 2023 року — топ-10

Тренди, на які слід звернути увагу під час оновлення свого гардеробу

З приходом весни та тепла всі модниці миттєво відправляються до магазинів, щоб накопичити собі стильні та модні речі, адже тепер трендовими вбраннями можна буде похвалитися всім, не прикриваючись теплими пальтами чи пуховиками. Однак перед шопінгом бажано ознайомитися з усіма новими трендами, щоб не купити нічого зайвого.

Стиліст-іміджмейкер Катерина Дорошенко у своєму модному блозі в Інстаграм виділила десять найактуальніших модних тенденцій на 2023 рік. Обов’язково зверніть увагу на них, якщо хочете бути в тренді цього сезону та року.

Головні тренди 2023 року

  • Жакет оверсайз майже як чоловічий. Носять із водолазкою, блузою, спідницею чи брюками
Головні тренди 2023 року
  • Корсет. Прекрасний спосіб підкреслити талію та зробити образ цікавим. Можна одягати на водолазку чи сорочку.
Головні тренди 2023 року
  • Широкі джинси без принтів та потертостей
Головні тренди 2023 року
  • Тотал-денім
Головні тренди 2023 року
  • Колір металік – золото чи срібло
Головні тренди 2023 року
  • Зміїний принт
Головні тренди 2023 року
  • Накладні кишені
Головні тренди 2023 року
  • Максі довжина
Головні тренди 2023 року
  • Градієнт кольору
Головні тренди 2023 року
  • Низька посадка
Головні тренди 2023 року

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Слід ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Тренди