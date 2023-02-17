Тотал-денім, низька посадка та зміїний принт: тренди, які будуть на піку популярності у 2023 році (фото)

Тренди, на які слід звернути увагу під час оновлення свого гардеробу

З приходом весни та тепла всі модниці миттєво відправляються до магазинів, щоб накопичити собі стильні та модні речі, адже тепер трендовими вбраннями можна буде похвалитися всім, не прикриваючись теплими пальтами чи пуховиками. Однак перед шопінгом бажано ознайомитися з усіма новими трендами, щоб не купити нічого зайвого.

Стиліст-іміджмейкер Катерина Дорошенко у своєму модному блозі в Інстаграм виділила десять найактуальніших модних тенденцій на 2023 рік. Обов’язково зверніть увагу на них, якщо хочете бути в тренді цього сезону та року.

Головні тренди 2023 року

Жакет оверсайз майже як чоловічий. Носять із водолазкою, блузою, спідницею чи брюками

Корсет. Прекрасний спосіб підкреслити талію та зробити образ цікавим. Можна одягати на водолазку чи сорочку.

Широкі джинси без принтів та потертостей

Тотал-денім

Колір металік – золото чи срібло

Зміїний принт

Накладні кишені

Максі довжина

Градієнт кольору

Низька посадка

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Слід ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.