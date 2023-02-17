Багато ременів і металік в образах: стиліст назвала "гарячі" тренди аксесуарів (фото)
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Розповідаємо про п’ять трендових аксесуарів цього року
Без аксесуарів ми не зможемо доповнити вбрання або завершити його. Ці деталі легко додають яскравого акценту, надаючи образу нових фарб. Тренди аксесуарів у 2023 році різноманітні.
Персональний стиліст Анна Івашова розповіла, на що орієнтуватися при виборі аксесуарів та як їх стильно носити цього сезону. Адже деякі деталі, згідно з трендом, необхідно носити по дві штуки відразу і навіть більше.
Дві сумки відразу
Дуже практичний тренд. Можна взяти з собою містку авоську та структуровану мінісумочку.
Ремені
Чим більше ременів, тим стильнішим буде ваш образ.
Металік
Металізована шкіра – один із головних трендів весни.
Рукавички
Тренд, який не лише додасть завершеності вашому образу, а й зігріє ваші руки.
Денім
Зараз із деніму роблять усе.
Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які п’ять модних трендів будуть актуальними у 2023 році. Деякі з них перекочували до нас із минулих сезонів.