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Багато ременів і металік в образах: стиліст назвала "гарячі" тренди аксесуарів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Трендові аксесуари у 2023 році
Трендові аксесуари у 2023 році. Фото freepik.com

Розповідаємо про п’ять трендових аксесуарів цього року

Без аксесуарів ми не зможемо доповнити вбрання або завершити його. Ці деталі легко додають яскравого акценту, надаючи образу нових фарб. Тренди аксесуарів у 2023 році різноманітні.

Персональний стиліст Анна Івашова розповіла, на що орієнтуватися при виборі аксесуарів та як їх стильно носити цього сезону. Адже деякі деталі, згідно з трендом, необхідно носити по дві штуки відразу і навіть більше.

Дві сумки відразу

Дуже практичний тренд. Можна взяти з собою містку авоську та структуровану мінісумочку.

Дві сумки відразу

Ремені

Чим більше ременів, тим стильнішим буде ваш образ.

Ремені

Металік

Металізована шкіра – один із головних трендів весни.

Металик сумки

Рукавички

Тренд, який не лише додасть завершеності вашому образу, а й зігріє ваші руки.

Рукавички

Денім

Зараз із деніму роблять усе.

Денім

Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які п’ять модних трендів будуть актуальними у 2023 році. Деякі з них перекочували до нас із минулих сезонів.

Теги:
#Мода #Тренди