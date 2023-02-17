Багато ременів і металік в образах: стиліст назвала "гарячі" тренди аксесуарів (фото)

Розповідаємо про п’ять трендових аксесуарів цього року

Без аксесуарів ми не зможемо доповнити вбрання або завершити його. Ці деталі легко додають яскравого акценту, надаючи образу нових фарб. Тренди аксесуарів у 2023 році різноманітні.

Персональний стиліст Анна Івашова розповіла, на що орієнтуватися при виборі аксесуарів та як їх стильно носити цього сезону. Адже деякі деталі, згідно з трендом, необхідно носити по дві штуки відразу і навіть більше.

Дві сумки відразу

Дуже практичний тренд. Можна взяти з собою містку авоську та структуровану мінісумочку.

Ремені

Чим більше ременів, тим стильнішим буде ваш образ.

Металік

Металізована шкіра – один із головних трендів весни.

Рукавички

Тренд, який не лише додасть завершеності вашому образу, а й зігріє ваші руки.

Денім

Зараз із деніму роблять усе.

Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які п’ять модних трендів будуть актуальними у 2023 році. Деякі з них перекочували до нас із минулих сезонів.