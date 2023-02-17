Тренч, довга спідниця і не тільки: чотири речі, які додадуть нотку трендовості у ваш стиль цієї весни (фото)

Лише один атрибут може за секунди актуалізувати ваш образ

Незабаром весна вступить у свої права, тому час перебрати гардероб. Від різноманітності трендів цього сезону захоплює дух, але можна виділити кілька, які підійдуть чи не кожній дівчині. Навіть одна модна річ може покращити ваш стиль.

Які речі освіжать весняний гардероб і додадуть нотку трендовості, розповідає блог про стиль watchingukraine в Інстаграм. Стилістка пропонує звернути увагу на чотири варіанти – не лише актуальні, а й багатофункціональні в стилістичному плані.

Які речі варто додати до гардеробу навесні-2023:

Брючний костюм. Головний параметр – костюм має бути трохи розслаблений, все інше (крій, фасон, довжину) слід підбирати за своєю фігурою.

Головний параметр – костюм має бути трохи розслаблений, все інше (крій, фасон, довжину) слід підбирати за своєю фігурою. Джинсова сорочка. У всіх гардеробі знайдуться улюблені джинси, з якими можна створити трендовий тотал денім лук. Розслаблена сорочка, можна навіть із чоловічого відділу, ідеально доповнить цю пару.

У всіх гардеробі знайдуться улюблені джинси, з якими можна створити трендовий тотал денім лук. Розслаблена сорочка, можна навіть із чоловічого відділу, ідеально доповнить цю пару. Спідниця максі. Це одиниця одягу із максимальною комбінаторикою. Одягати можна зі светром, худі, блузою, кардиганом, будь-яким топом і будь-яким верхнім одягом.

Це одиниця одягу із максимальною комбінаторикою. Одягати можна зі светром, худі, блузою, кардиганом, будь-яким топом і будь-яким верхнім одягом. Шкіряний тренч. Актуальна та трендова річ на роки. Але правильно вибирайте довжину під свій зріст.

Денім – тренд весни-2023

Брючний костюм зробить із вас королеву стилю

Довжина максі знову в моді

Тренч – відмінний варіант верхнього одягу на весну

Раніше "Телеграф" розповідав, що пропонує у 2023 році чоловіча мода – стиліст перерахував топові тренди. А також ми писали, які сукні будуть на піку тенденцій цієї весни.